Así suenan las canciones de Michael Jackson cuando las hacen otros artistas

Billie Jean, The Civil Wars

Durante su Vh1 Unplugged, este dúo de country (que se separó en 2013 porque sus integrantes se involucraron románticamente y eso terminó en lágrimas) hizo una versión bluesera de uno de los éxitos tempranos de Jacko como solista.

Thriller, Ian Brown

El cantante de los Stone Roses reinventó completamente la canción. El resultado, en nuestra opinión, es fantástico.

The Weeknd, Dirty Diana

Suena igualito, ¿no?

‘Ben’, Boyzone

Una de las ‘boy bands’ más populares de los noventa, Boyzone, hizo este cover que técnicamente es de los Jackson Five y no de Michael, en el especial de Children in Need de 1996. Nótese la voz del difunto Steven Gately.

‘Man in the mirror’, Celine Dion

La diva canadiense por excelencia hizo esta versión durante su serie de conciertos de Las Vegas en 2011. Hay que reconocer que Dion, por alguna razón, decidió cantar con poco ímpetu una canción que Jacko cantaba con todas las fuerzas de su voz.

Thriller, Ben Gibbard

Por segunda vez aparece Thriller en esta lista. No podíamos dejar por fuera la versión “unplugged” que hizo el cantante de Death Cab for Cutie.