César López y sus 10 canciones favoritas

Alfonsina y el mar – Mercedes Sosa

Una poética despedida. Desde niño me impresionó la imagen de ella caminando mar adentro y el arreglo del piano que acompaña, con un dolor profundo, la voz de Mercedes.

El padre Antonio y su monaguillo Andrés – Rubén Blades

La historia de monseñor Óscar Romero, asesinado en El Salvador, llevada a una canción que habla de las historias comunes de lucha en los pueblos de América Latina.

Princesa – Joan Manuel Serrat

Una madre habla a su hija y desea para ella un destino distinto. Esta canción me ha conmovido siempre por la crudeza de sus imágenes y la particular manera en que Serrat la canta. Es una poesía profunda sobre la resiliencia.

Las acacias – Varios intérpretes

Este himno de la música colombiana está conectado al alma de quienes pasamos la infancia en los pueblos del eje cafetero y, de alguna manera, es la historia de todas las familias que el tiempo separa. Sus acordes están grabados en la memoria emocional de este país.

Tumbas de la gloria – Fito Páez

Para un músico de mi generación esta canción está directamente relacionada con los años maravillosos del rock en español. La manera en la que está cantada y la métrica de la letra la convierten en una de mis favoritas.

Adiós Nonino – Astor Piazzola

Como compositor tengo una admiración profunda por Astor Piazzola. Su música influenció mis maneras de componer y, particularmente, este adiós lo escuché cuando mi papá murió en 1994.

Tan lejos tan cerca – Joaquín Sabina

Aunque no soy fan de este cantautor español, esta letra me atrapó cuando estuve listo para entenderla y ahí encontré el retrato de mi propia vida.

Desde aquel día en que dividieron todo – Carlos Varela

Una canción que es un juego de palabras que plantea con maestría la pregunta del papel del padre y la importancia de su presencia en la crianza de los hijos. Ha sido uno de mis ejemplos en la creación de canciones.

Mi sueño de hoy – Luis Alberto Spinetta

Para los músicos contemporáneos, todas las canciones de Luis Alberto Spinetta son clases magistrales de armonía y uso de los elementos de la música, así como una poesía profunda, que nunca dejaré de amar y admirar.

Shape of my heart – Sting

Su música ha sido una influencia muy potente y esta canción me llegó en un momento clave de la vida. Me acompaña siempre en los viajes y me repara en momentos de dificultad.