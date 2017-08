Ya no podemos negarlo: somos fans de Harry Styles

El álbum debut del ‘niño dorado’ de One Direction es uno de los mejores del año.

Harry Styles

Harry Styles

Columbia Records

El “niño dorado” de One Direction creció, se cortó el pelo, y se convirtió en un artista serio y respetable. En 2017, Styles se convirtió en el Robbie Williams de su banda, lanzando una exitosísima carrera como solista, pero, a diferencia de Williams, Styles prefirió inspirarse en el rock de los años setenta y ochenta para encontrar su propio sonido.

El resultado es un álbum que deja ver la fuerza de su voz y el talento musical que va más allá del ‘reality’ The X Factor que lo lanzó a la fama en 2010. Según la revista Rolling Stone, “el rompecorazones de One Direction tomó su lugar como un verdadero príncipe del rock and roll, un superhombre soleado, un bailarín cósmico en contacto con su lado acústico e introspectivo así como su lado ‘glam’”.

Más recientemente, Styles demostró ser una de esas estrellas que puede triunfar en cualquier campo cuando protagonizó Dunkerque, la película de Christopher Nolan sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya no podemos evitarlo: somos fans.