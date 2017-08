“¿Puedo ser yo?”, el documental de Whitney Houston

El 22, 24 y 25 de agosto, el documental “Whitney: Can I be me?” se presentará en las salas de Cine Colombia.

Este largometraje del director Nick Broomfield (Kurt & Courtney) promete recordar por qué la cantante fue un ícono indiscutible en la industria musical sin dejar de lado los instantes fuera del escenario que marcaron su destino.

Houston, quien empezó a cantar desde los doce años, saltó al estrellato gracias al apoyo de su prima, Dionne Warwick, su madrina Aretha Franklin, y el productor Clive Davis, amigo de la familia.

Su primer álbum, Whitney Houston, de 1985, fue el primer álbum debut de una artista femenina que más ventas ha obtenido en la historia: 30 millones.

En el año 1992, el cine le daría la oportunidad de ambientar los teatros con su voz. El Guardespaldas, fue una película en la que Houston tuvo el papel protagónico junto a Kevin Costner. Además de su actuación, la banda sonora de la película tuvo canciones de la artista como I Will Always Love You, el que sería su sencillo más famoso y con el que fue merecedora de dos premios Grammy.

Este largometraje realizado por Nick Broomfield y Rudi Dolezal (Freddy Mercury: The Untold History) recopila entrevistas con las personas que rodearon la vida de Houston y que cuentan las experiencias que tuvieron a su lado tanto en escena como fuera de ella.

Además, contiene archivos que no han sido vistos en los cuales se reflejan los problemas que desencadenaron el declive de la cantante hasta su fallecimiento en el 2012, a los 48 años de edad.