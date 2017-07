Las 10 canciones preferidas de Juanes

El día que me quieras – Carlos Gardel

A mi papá y a mi hermano Javier les gustaba mucho el tango. Así que era muy frecuente escuchar en casa la música de Gardel. Esta canción, en particular, tiene una melodía y una letra hermosa. ¡Y esa combinación la convierten en una bomba!

Mujeres – Silvio Rodríguez

Empecé a escucharla cuando tenía diez años. Recuerdo que me la pasaba tratando de sacarla en la guitarra, a puro oído, cada vez que sonaba en la radio. Me gusta mucho la letra que tiene.

Ódiame – Julio Jaramillo

Desde pequeño escucho música popular y esta es una de las primeras canciones que me aprendí en guitarra. El ratico, por ejemplo, tiene en su esencia el sabor de Ódiame.

La gota fría – Carlos Vives

Elijo esta canción por todo lo que significó para la música colombiana, pues le abrió las puertas para que muchos artistas, incluyéndome a mí, pensáramos que la fusión era una opción y que el rock con la música popular tenía cabida.

Un vestido y un amor – Fito Páez

Es una de las canciones más hermosas que tiene la música latinoamericana. Hay varias versiones –la de Caetano Veloso es preciosa–, pero la de Fito me genera un sentimiento especial.

Canción animal – Soda Stereo

Gustavo Cerati es uno de los artistas más grandes de la música en Latinoamérica. Su talento es incalculable y esta canción marcó el momento donde el rock en español entró a mi vida.

Another brick in the wall – Pink Floyd

A finales de los setenta salió la película The Wall y esta fue una de las canciones que más me gustaron. El solo de guitarra que hace David Gilmour es impresionante.

Kill ‘Em All – Metallica

Este álbum marcó un antes y un después en mi vida. Cuando lo escuché por primera vez, en 1983, nunca había sentido una guitarra con ese sonido tan particular, que ya venían desarrollando grupos como Black Sabbath, Led Zeppelin y Pink Floyd.

Metallica lo puso en un lugar muy especial y para mí fue brutal ese descubrimiento.

I Still Haven’t Found What I’m Looking For – U2

Este es uno de los temas más emotivos que tiene el rock. Cuando empieza se me acelera el corazón. Su letra es especial. Además, Bono es uno de mis cantantes favoritos y junto con la originalidad de The Edge han sido muy innovadores.



Rebelión – Joe Arroyo

Joe Arroyo creó un estilo de música muy particular, entre africana e indígena y tenía una forma y una voz muy particular de cantar. Canciones como esta o La noche hacen parte de mi repertorio actual.