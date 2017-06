Sobredosis de Soda: un espectáculo para los amantes de Cerati

El argentino Mariano Albergoli tiene 38 años, es cantante, guitarrista, tiene un grupo llamado Zahorí y, además, lidera desde 2005 Sobredosis de Soda, una banda tributo en honor a uno de los grupos más importantes en la historia del rock latinoamericano.

Por fortuna y disciplina, Albergoli tiene una voz y un look muy similar al vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, fallecido en 2011. La voz fue saliendo poco a poco y él, a punta de entrenamiento, la ha ido puliendo, aunque reconoce que no ha sido una tarea fácil. El look es una coincidencia natural que le valió ser su doble en uno de sus videos. Todo esto le ha generado el reconocimiento de los miles de fans de Soda Stereo no solo en Argentina sino también en los países que ha visitado. En Bogotá se presentarán el próximo 1 de julio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.



¿Cuál es el primer recuerdo musical que tiene de Soda Stereo?

Era muy chico. Tenía unos ocho o nueve años. Lo solía escuchar con mis compañeros. Recuerdo que uno mis amigos de infancia, hijo de uno de los integrantes del grupo Virus, le sugirió a mi mamá que me diera un casete de Soda Stereo. Así que ella me regaló Signos y yo lo escuché con toda la emoción que pude. Fue amor a primera escucha. Recuerdo que Prófugos me produjo una fascinación inmediata, porque el que cantaba me parecía un superhéroe. Sentía que era una canción épica, que exigía más y más, a pesar de que en ese entonces no entendía nada de música.

Luego, empezó a cantar sus canciones…

Sí, de chico siempre elegía canciones de Gustavo. Era un cantante fantástico, tocaba la guitarra a la perfección y sus letras eran épicas. ¡Era mi uno! Su influencia fue definitiva para querer ser guitarrista.

¿Cuándo se dio cuenta de que su voz era similar?

Fui tomando conciencia más grande, quizás entre 2001 o 2002. Empecé a grabar algunas cosas y encontré ciertas similitudes… Aunque no ha sido algo sencillo, porque sus melodías son muy complejas y él las cantaba sin ninguna fisura.

¿Por qué decidió crear una banda tributo a Soda Stereo en 2005?

Fui al show The Beats, la banda tributo argentina de Los Beatles, sin tener mucha idea de quiénes eran. Y de repente se abrió el telón y vi a estos artistas haciendo una música impecable del cuarteto británico. Era como hacer un viaje en el tiempo. Me produjo muchísima emoción y en los fans vi una alegría impresionante. Esto me dio el puntapié inicial para crear la banda tributo a Soda Stereo. Sabía que implicaba un desafío enorme, pero a mí me gusta mucho eso, entre más difícil sea y entre más me rete, más lo disfruto.



¿Cómo evoca su primera presentación?

Estábamos muy nerviosos. Obviamente, teníamos unas condiciones limitadas de sonido. Fue en un bar pequeño, cabían ochenta personas y estaba a reventar porque eran todos nuestros amigos que fueron apoyarnos. Estábamos, además, intoxicados con el aerosol que nos habíamos echado en el pelo para salir con el look de los ochenta de la banda. En realidad, todo estaba hecho con mucho corazón. Pero con el paso del tiempo nos fuimos relajando, fuimos cantando y todos nuestros amigos quedaron sorprendidos con lo que escucharon.

Al comienzo la gente le decía que si Cerati los veía, seguro que los acabaría, pero no fue así…

Sí, contra todos los pronósticos pasó algo distinto… Ya sabes, la gente habla sin conocer al otro y siempre me decían que lo tomaría muy mal. Pero lo cierto es que se sintió muy contento de que sus ideas y su arte se respetaran fielmente.



¿Dónde y cómo se lo encontró?

Había soñado muchas veces con un encuentro con Cerati y que yo le preguntaba muchas cosas, pero fue al revés. Me lo encontré en el video El rapto de su álbum Fuerza Natural. Yo era el enmascarado que lo descubre en el baúl del carro. Llevábamos varios días grabando hasta que el director de publicidad le dijo que yo tenía una banda tributo de Soda Stereo. Entonces, fue él el que se me acercó y esa tarde hablamos largo. Le gustó lo que hacía, le gustó el nombre que teníamos. Y después de ese momento me trató aún mucho mejor en las grabaciones.



¿Cómo terminó involucrado en el video?

Había participado en una publicidad en 2007 de Soda Stereo, así que me dijeron que cuando necesitaran un doble de Cerati me llamarían. Antes lo había visto un par de veces, nos habíamos cruzado en la calle, comiendo en un restaurante, en la mesa de al lado, con sus hijos, pero en ese momento no había celulares para hacerse una selfie…

¿Con el resto de la banda ha tenido la oportunidad de reunirse o de que escuchen su trabajo?

Con Zeta Bosio (el bajista) pudimos tocar tres canciones de Soda Stereo en una reunión informal en 2015: La ciudad de la furia, De música ligera y Prófugos. Y mira, que él te regale algún elogio, es algo muy emocionante. Al terminar me dijo que había sentido, por un instante, que había tocado con Gustavo y eso lo había impresionado montones. Claro, también me dijo que las bandas tributo le daban un poco de reparo, que sentía que después de la muerte de Gustavo habían salido muchas y que las veía con cierto recelo, pero que nosotros tocábamos desde 2005 y respetaba eso. Con Charly Alberti (el baterista) nunca he podido encontrarme.

Usted afirmó que Corazón Delator y En Remolinos son las dos canciones de Soda Stereo que más le gusta interpretar. ¿Por qué?

Remolinos encierra una sonoridad genial; Corazón delator representó un gran desafío para cantar y tocarla, porque aquí hay un despliegue de todo su talento y tiene una letra muy fuerte. ¡No es sencillo ponerme en los zapatos de Gustavo!



¿Qué opinión le merece el trabajo de este artista como solista?

Me encanta, es distinto. Cuando salió Bocanada me volé la cabeza preguntándome cómo llegó a hacer esto, todo era mágico. Luego, cuando todo el mundo esperaba que sacara algo electrónico, sacó Ahí Vamos, puro rock. Y fue una bofetada para todos los que lo criticaban en Argentina. Ayer, justamente, estábamos definiendo qué vamos a tocar en Bogotá y decidimos que haremos varias canciones de Cerati solista.

¿Qué más podrán ver los espectadores?

Mira, por primera vez lleváremos a Colombia el show completo, con todas las luces y el sonido. Y no será un viaje cronológico, la idea es que cada canción sea una sorpresa.

Finalmente, ¿cómo vivió la muerte de Cerati?

Todo cambió después de su muerte. Lo más fuerte fue cuando se enfermó y quedó en coma. Y cuando se murió lloré dos días seguido como un nene, sentí que se había muerto alguien de mi familia, pese a que solo hablé una vez con él en mi vida. A partir de ese momento la gente transformó nuestros shows para recordar al artista y al legado musical que dejó, que es enorme.