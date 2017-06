Yoko Ono: coautora de Imagine

“Imagine all the people living life in peace” es la parte de la canción que cantamos con más emoción. Esta pieza publicada en 1971 partió la historia musical en dos, convirtiéndose en el himno por excelencia de la paz y la esperanza.

Desde su lanzamiento, el único autor reconocido fue John Lennon, ex integrante de la banda británica The Beatles que fue asesinado en 1980. Sin embargo David Israelite, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Música, anunció hace una semana que Yoko Ono es la coescritora de la canción. Junto a este reconocimiento le entregaron el premio Centennial Song atribuido a ‘Imagine’.

La noticia se viralizó a través de una foto que publicó Sean Ono Lennon, el hijo de la pareja, en su cuenta de Instagram. Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en Nueva York, se proyectó un video en el que John Lennon afirma que su esposa merece crédito por la composición de la letra, porque fue su mayor fuente de inspiración.

Además, Yoko Ono colaboró en varios fragmentos de la letra que fue inspirada en ‘Grapefruit’. Se trata de un libro de arte conceptual que ella editó en 1964. Cada una de las páginas invitan al lector a imaginar diferentes objetos “fantásticos”.

“Imagine debería haber sido acreditada como una canción de Lennon/Ono. Si hubiera sido alguien más que mi esposa, les habría dado crédito”, dijo Lennon en una entrevista concedida en 1980 a la BBC poco antes de ser asesinado, y que se proyectó en la gala. En el video el cantante reconoce que era machista y egoísta, por lo cual no había incluido a su mujer como autora.

La ley de Estados Unidos dicta que las canciones pasan a ser de dominio público al cabo de 70 años de la muerte de todos sus creadores. Por lo tanto, Yoko Ono recibirá ingresos millonarios durante varios años por esta canción, al igual que sus herederos. Recordemos que ella es la heredera universal del legado de John Lennon.