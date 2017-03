Trainspotting 2: la película se demora, pero la banda sonora ya está aquí

T2: Original Motion Picture Soundtrack

Varios Artistas

Polydor

Pocas películas se quedaron en el inconsciente colectivo de los años noventa como Trainspotting, la adaptación de la novela de Irvine Welsh que narraba las aventuras de un grupo de yonquis en las calles de Edimburgo, y de paso convirtió a Ewan McGregor en una superestrella del cine mundial. Y así como la película marcó una era, su banda sonora también se convirtió en un cd obligado de cualquier biblioteca respetable. Por eso no es de extrañar que la película más esperada del primer semestre del año esté acompañada por un disco igualmente memorable. La continuación de Trainspotting nos muestra a Renton, Sickboy, Spud y Begbie adultos, golpeados por la vida, y la música que los acompaña lo refleja. Especial mención merece, cómo no, el remix de Lust for life de Iggy Pop que hace Prodigy.