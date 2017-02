Childish Gambino, una voz que tiene que conocer

Awaken, my love!

Childish Gambino

Glassnote

Childish Gambino es el alter ego de Donald Glover, el actor, guionista y comediante que saltó al estrellato con la serie Community y que se llevó el Globo de Oro al mejor actor de comedia en 2017 con su serie Atlanta.

Como quien no quiere la cosa, Glover se ha convertido en una de las voces más interesantes del ‘zeitgeist’, con sus producciones tanto televisivas como musicales. El sonido parte de un funk que recuerda las mejores épocas de George Clinton y los Parliament-Funkadelic, en el que se mezcla un rock del más puro con unas guitarras inspiradas en el Purple Rain de Prince. Es un disco que vale la pena escuchar una y otra vez, especialmente el primer sencillo, Me and your mother.