‘The Hamilton Mixtape’, álbum inspirado en un musical de Broadway

THE HAMILTON MIXTAPE

ATLANTIC RECORDS

El mundo entero ya sabe que el musical Hamilton es un fenómeno cultural sin precedentes. Conseguir entradas cuesta un ojo de la cara y hay que comprarlas con más de un año de anticipación, a pesar de que su creador, Lin-Manuel Miranda, haya dejado el elenco para dedicarse a otros menesteres (protagonizar la segunda parte de Mary Poppins, por ejemplo).

La historia del primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, autor de los papeles federalistas y creador, entre otras cosas, del sistema electoral tan cuestionado por estos días, es, gracias a este espectáculo, una de las más entretenidas y conmovedoras de los últimos tiempos. No es de extrañar que Miranda haya recibido el título de “Entertainer of the year” en 2016 por la Associated Press.

Ahora, para hacerlo un poco más radial, existe The Hamilton Mixtape, un compilado donde artistas de la talla de Sia, Regina Spektor, Kelly Clarkson, Usher, John Legend y hasta Jimmy Fallon, reimaginaron las canciones más memorables de la obra y las convirtieron en éxitos pop, indie rock y, cómo no, hip hop.