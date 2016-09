10 canciones recomendadas por un productor musical experto

Robbie Judkins, el músico, productor musical y periodista británico, creador de Animal Sounds, visitó Bogotá con motivo del Bogotá Music Market (BOmm) y nos hizo una lista con los músicos que deberíamos estar oyendo.

Estos son 10 artistas y bandas que están haciendo música estridente, hermosa y divertida en el Reino Unido en este momento. Por supuesto, esta lista podría ser el doble de larga; hay mucho de dónde escoger en este momento. En esta colección hay desde música electrónica experimental y tecno mecánico como Tomaga y Graham Dunning hasta punk ruidoso y poderoso como Casual Sect, ILL y Lower Slaughter, y riffs psicodélicos como Bruxa Maria, Casual Nun, Evil Blizzard y Henge, y una rareza: Girl Sweat. Espero que la disfruten. Casual Nun – Green Tea Bruxa Maria – Socially Cleansed



Evil Blizzard – Are You Evil? Girl Sweat – Off the Tracks Lower Slaughter – Caliban and the Witch Casual Sect – World War Two (Part Two) Henge – King ILL – ILL Song Tomaga – Sunday Ticket Graham Dunning – Whale Ticket