Escuche aquí la banda sonora de Miles Ahead, la ‘biopic’ de Miles Davis

Aunque la película basada en la vida de Miles Davis no llegó a las salas colombianas, su excelente banda sonora sí está disponible para los amantes del jazz.

Miles Ahead Soundtrack

Miles Davis

El buen Miles. Miles Davis es el acompañante número uno de cualquiera que se haga llamar amante del jazz, y por eso el hecho de que la película Miles Ahead, la cinta basada en su vida protagonizada por Don Cheadle, no haya llegado a las salas de cine colombianas, es motivo de molestia e indignación.

Afortunadamente, su banda sonora sí está disponible y e incluye las mejores grabaciones del compositor y trompetista que murió en 1991, empezando por Miles Ahead, la grabación que hizo con Gil Evans en 1957 y que le da nombre a la película.

Especial mención merece el hecho de que So What, la clásica grabación de su famosísimo Kind of Blue de 1959, puede escucharse sin edición, sus 9:22 minutos de gloria ininterrumpida.