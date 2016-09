¿Quién canta la canción Total Eclipse of the Heart?

Complete la frase: “Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú”

¿Quién compuso estas palabras?

“Si no me llamas lo haré yo

me tiraré por el balcón

o me ahogaré en mi propia almohada”

Andrés Cepeda

Santiago Cruz

Ricardo Arjona

Franco De Vita