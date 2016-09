Freddie Mercury llega al espacio

Como en su canción Don’t Stop Me Now, Freddie Mercury es una estrella fugaz, volando por el firmamento. Así lo anunció Brian May, guitarrista de la banda Queen (y, PhD en Astrofísica, valga la aclaración).

El asteroide, antes conocido como 17473 se llama ahora Freddiemercury en honor al cantante, quien murió en 1991 de bronconeumonía causada por complicaciones de SIDA.

Para celebrar la inmortalidad del cantante, cuyo nombre original fue Farrouck Bussara, recordamos a continuación nuestras canciones preferidas de Queen:

Bohemian Rhapsody

La número uno, la infaltable, la que todos nos sabemos y cantamos. Bohemian Rhapsody.

Under Pressure



Aunque durante un breve período en los años ochenta el bajo de Under Pressure fue identificado como “Ice Ice Baby” de Vanilla Ice, esta colaboración con David Bowie es sencillamente inolvidable.

Love of my life



En Diners también tenemos nuestro corazoncito. Esta canción nos lo rompe cada vez que la oímos.

We are the champions

¿No se le pone la piel de gallina cada vez que alguien celebra un triunfo con esta canción? Le recomendamos que vaya donde un mecánico porque usted posiblemente es un robot.

¿Cuál es su canción favorita de Queen? Cuéntenos en el espacio de comentarios.