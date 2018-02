La biblioteca de Pilar Quintana

Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez

Cuando lo terminé por primera vez en el colegio, lo volví a empezar e hice lo mismo. Me dije “esto es lo que quiero hacer: una historia que sea capaz de obsesionar a la gente como esta lo hizo conmigo”. Le sigo teniendo el mismo interés, es una novela que enseña cómo se cuenta una historia bien contada. Es una obra maestra de la estructura. En la primera línea sabemos que el protagonista va a morir. En el segundo capítulo se sabe quién y cómo. Nos enseña cómo mantener la tensión narrativa. Sí, es sobre el honor, pero más que eso, es un retrato tremendo de una sociedad machista.

Cartero

Charles Bukowski

Luego vino mi etapa loca: “Bukowski”. Es un autor amado por los jóvenes y muy vilipendiado después de que uno lo abandona. El libro es de un cartero que va repartiendo cartas y emborrachándose. Bukowski cuenta sobre los desposeídos y es absolutamente efectivo, en una frase describe un personaje. Él me enseñó a ser efectiva. No quiero leerlo más, pero en su momento fue fundamental, me enseñó a no autocensurarme; pensé, “si este perdedor escribe de estas cosas y puede triunfar, yo también”.

Orgullo y prejuicio

Jane Austen

En el colegio decían que esta escritora era, supuestamente, una lectura edificante. Lo leí como una novela de amor, pero cuando crecí me di cuenta que su mirada era sarcástica sobre la sociedad que le había tocado. A Jane Austen se le puede leer con prejuicio porque es mujer y habla sobre el mundo femenino, las mujeres casamenteras, pero precisamente ahí está su fuerza, sus novelas no son solo de amor.

¡Que viva la música!

Andrés Caicedo

Después de García Márquez, Jane Austen, los rusos y muchos clásicos, llegué a este libro. En ese entonces, para mí, la literatura era una cosa que pasaba en unos pueblitos de la costa caribe o en la campiña inglesa; pero me di cuenta que para escribir no tenía que tratar temas ajenos a mí sino que podía hablar de lo que me importaba. Yo estudiaba en el Liceo Benalcázar de Cali, y la protagonista de este libro, María del Carmen, era de ese colegio, le gustaba el rock, la salsa y las drogas, y esos temas eran más cercanos para una joven caleña. Cuando lo pedí en la biblioteca no me lo querían prestar.

Cartas a un joven novelista

Mario Vargas Llosa

En mi taller literario trato de buscar para cada sesión un cuento, una novela o un texto de ficción que me haya impactado. Y cuando Mario Vargas Llosa habla sobre creación literaria, me quedo callada, parece un pensador honesto, aterrizado, no un intelectual que se llenó de teorías sino un carpintero de la creación, y yo soy ese tipo de narradora. Era un libro que yo llevaba en mi mochila cuando viajaba por Suramérica.