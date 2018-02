Lo mejor y lo peor de José Asunción Silva

Publicado originalmente en Revista Diners No. 314, mayo de 1996

José Asunción Silva es considerado por la mayoría de críticos como una de las cumbres de la literatura colombiana y uno de los precursores – con nadie menos que Rubén Darío – del modernismo en la poesía hispanoamericana, aunque cien años después de su muerte son muy pocos los colombianos que conocen a fondo su obra (con excepción de los Nocturnos– en particular el de la sombra, que forma parte de lo que podría denominarse la poesía popular colombiana– y de Los maderos de San Juan– que convertido en ronda infantil le dio la vuelta al mundo sin el nombre de su autor–, el resto de poesía de Silva es relativamente desconocido).

Consultamos con algunos de sus principales admiradores –y también con uno de sus más duros críticos hoy en día– cuáles son, excluyendo Nocturno, el mejor y el peor de los poemas de Silva. Estas fueron sus respuestas:



María Mercedes Carranza

Directora de la Casa de Poesía Silva

Para mí el mejor poema de silva es Vejeces:

El pasado perfuma los ensueños

Con esencias fantásticas y añejas

Y nos lleva a lugares halagüeños

En épocas distantes y mejores.

El pero es uno que dice así:

Tiene instantes de intensas amarguras

La sed de idolatrar que al hombre agita.

Juan Gustavo Cobo-Borda

Asesor Cultural de la Presidencia de la República, acaba de publicar, con el Instituto Caro y Cuervo, dos tomos de recopilación llamados Leyendo a Silva.

El que más me gusta es uno que se llama Midnight Dreams, en el cual ese fantasma de lo perdido es lo que Silva vuelve concreto y audible en estos dos versos inmortales:

La fragancia indecisa de un olor olvidado,

Llegó como un fantasma y me habló de pasado.

El peor es uno que se llama El Recluta, porque igual que algunas de las Gotas amargas, son poemas explícitos y todavía con el lastre un poco truculento de un romanticismo anacrónico y cargado de cierto mensaje que limita la poesía a ser explícita y no como en el gran Silva, simplemente urgente.



Enrique Santos Molano

Autor de El corazón del poeta, biografía de Silva (Editorial Nuevo Rumbo, 1992) y de una Antología de Colcultura de hace 20 años

En mi opinión, José Asunción Silva no tiene poema malo. Creo que el mejor es Don Juan de Covadonga, por su ironía por ser una sátira contra la doble moral. Peor, ninguno, porque todos me gustan.

Harold Alvarado Tenorio

Poeta y crítico literario

La obra de José Asunción Silva no es nada extensa si se la compara con otros de su tiempo como Rubén Darío, Leopoldo Lugones o Machado de Assis. Consta de un puñado de poemas, unos artículos y una novela. De ese puñado de poemas, podemos confiar hoy que una decena fueron redactados de su puño y letra. Entre ellos están los más favorecidos por el tiempo y las circunstancias como el llamado Nocturno, Los maderos de San Juan o Vejeces. Pero de los tres, o de los cuatro, o de los cinco que usted quiera, no se hace un buen caldo si se los compara, solos o de conjunto, con las monumentales obras poéticas de Dario y Lugones, para no hablar de otros ámbitos lingüísticos distintos del español.