La biblioteca de Gustavo Gómez

Intelectuales

Paul Johnson

Paul Johnson es un viejo cascarrabias. Un inteligente, riguroso y confiable viejo cascarrabias. Inglés, católico, periodista y curtido en varios campos de batalla, la suya es una voz genuina, que nos ha contado la fresca historia de la modernidad, la del cristianismo y la del judaísmo. Aquí desnuda a los intelectuales y conmina al lector a no idealizarlos, a no atenderlos en su obsesión de decirnos cómo debemos comportarnos. Tener a un sabio como mentor es no solo un riesgo, sino un peligro real. Desde que lo leí, no atiendo consejos de intelectuales…, ¡excepto los de Paul Johnson!

The Beatles recording sessions

Mark Lewisohn

Si hay alguien que sabe a qué “saben” los Beatles, es Mark Lewisohn, quien devoró la historia y los registros de cómo parieron sus éxitos en los estudios de Abbey Road. Día a día, incluso minuto a minuto, expone las pasiones, ideas y vergüenzas de los Fab Four. Probar con los ojos estos registros es lo más cerca que podemos estar del “cómo fue” de los Beatles y de ese productor superdotado que fue George Martin.

Una odisea espacial 2001

Arthur C. Clarke

Vi muy joven 2001: Odisea del Espacio en el antiguo teatro Teusaquillo, a pocas cuadras de mi colegio San Bartolomé La Merced. Desde ese día ha sido mi favorita, a pesar de que, lo confieso, no la entendí. Vine a dimensionar la obra de arte visual de Stanley Kubrick unos meses después, cuando leí este libro. Libro-película, proyecto de asombrosa simbiosis de dos especies únicas y muestra de que, cuando hay neuronas, la evolución encuentra perfecto acomodo en 200 páginas.

Diccionario del diablo

Ambrose Bierce

Un diccionario endiabladamente magnético y sincero. Porque los diccionarios suelen mentirnos y no nos damos cuenta; nos tragamos las palabras y digerimos sus definiciones con exceso de candidez. Nos parece que el idioma es lo que dictan los académicos, atrapados en sus rigores, prejuicios y taras mal disimuladas. Buena falta hace la malicia a la hora de consultar un diccionario. Ambrose Bierce y su tormentosa vida inspiraron un oxímoron imperdible: buen diccionario de la maldad.

Gazaperas gramaticales

Argos

El humor ha demostrado ser útil herramienta de entretención y crítica, quedándose rezagada otra de sus grandes virtudes: enseñar. Con una mezcla de gentil conocimiento, naturalidad y humor, Roberto Cadavid, Argos, nos enseñó y corrigió por años desde las páginas de El Espectador. Sus gratas y sinceras lecciones se convirtieron en libro gracias a la selección esmerada de Jorge Franco Vélez. ¡Y ni para qué les menciono las lecciones de historia de Argos!