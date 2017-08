Leo Macías nos abrió su biblioteca

El guardián

entre el centeno

J. D. Salinger

Lo leí cuando tenía 16 años y en ese momento fue muy importante para mí. Cuenta la historia del joven Holden Caulfield en Nueva York y los desafíos que tiene que enfrentar al crecer y volverse adulto. Ese joven asume una nueva vida después de graduarse y muestra un cambio de pensamiento acerca de sus padres, su país, sus amigos. Vale la pena leerlo.

My name is Charles Saatchi and I am an artoholic

Charles Saatchi

Durante mi carrera siempre me inspiré en el arte para hacer publicidad. Haber visto a un publicista como Charles Saatchi, que consiguió administrar muy bien estas dos pasiones, me ayudó mucho. Este libro es prácticamente una entrevista donde él cuenta sus opiniones sobre el futuro de la publicidad y también da su percepción sobre el arte contemporáneo, tan criticado y valorizado.



The geography of genius

Eric Weiner

El escritor hizo un trabajo investigativo e histórico sobre los lugares en el mundo donde han nacido personas que cambiaron el mundo con sus ideas y su manera de pensar. Es una delicia de lectura y nos muestra, con mucha lógica, por qué lugares como Grecia o California son verdaderamente especiales para la innovación.

HACER SUCEDER

Julio Ribeiro

Este libro llegó a mis manos cuando tenía trece años y, en esa época, ya pensaba en ser un publicista. Leer la historia de Julio Ribeiro resultó algo muy inspirador, porque fue el hombre que construyó algunas de las marcas más poderosas de Brasil, un país de tamaño continental. Además, unos años más tarde, Ribeiro me invitó a trabajar en su empresa. Es una lectura obligatoria para personas que trabajan en marketing.

Sonho grande

Cristiane Correa

Es la historia de varios empresarios brasileños, como Jorge Paulo Lemman, el dueño de InBev y Heinz. El libro es toda una clase de persistencia y de cómo construyó un imperio económico basado en un modelo de negocio creado por él mismo –hoy criticado por algunos, pero copiado por varias compañías en el mundo–. Actualmente, Lemman es el noveno hombre más rico del planeta y un filántropo que enfoca sus intereses en ayudar a jóvenes que quieren ser grandes líderes.