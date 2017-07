La biblioteca de Catalina Estrada

La loca de la casa

Rosa Montero

El talento de Rosa Montero no tiene límites. Soy fan absoluta de toda su obra. Un texto sobre los miedos, las dudas, lo difícil que es poner en marcha el proceso creativo. Me siento muy identificada con muchas de las cosas que cuenta. Al leerlo sentí que no estoy sola con mis temores y locuras a la hora de crear –de hecho, a mucha gente le pasa igual e incluso bastante peor–. Te hace sentir a su lado cuando escribe, te cuenta intimidades de genios creativos que jamás imaginaste. Me gustaría acordarme de todas y cada una de las historias y que me siguiera contando muchas más. Un libro increíblemente enriquecedor y maravilloso.

Las hijas de Lilith

Erika Bornay

Cuando leí este libro estaba en noveno semestre de Diseño Gráfico y estuve a punto de dejar mi carrera para irme a estudiar Historia del Arte. Me apasionó desde la primera página. Narra el tratamiento de la imagen de la mujer a través de la historia del arte. Decidí escribirle para explicarle cuán importante había sido su libro para mí y me respondió. Me dijo que si un día pasaba por Barcelona, no dudara en contactarla, y así lo hice. Un par de años más tarde me fui a estudiar Arte en Barcelona y fui a su facultad para conocerla. Me recibió como asistente en sus clases, fue dulce y generosa. Una experiencia hermosa que marcó mi carrera.

Virus tropical

Power Paola

El lenguaje de Power Paola es potente y poderoso. Su obra es tan hermosa, maravillosa y valiente como ella misma. Es solo empezar a leer este libro y ya no se puede parar. Sincero, natural, íntimo y transparente, uno siente que está viviendo dentro de sus páginas mientras lo va leyendo. Yo lo leí cuando estaba hacía unos meses en Buenos Aires y apenas la acababa de conocer. Ya había descubierto su obra y la amaba, pero no me había relacionado con ella en persona. Me enamoré aún más. La admiro inmensamente como dibujante, como mujer, como ser humano.

Delirio

Laura Restrepo

Hermoso, intenso, brutal, doloroso. Duele sobre todo su honestidad, duele su realidad. Me acuerdo que volvía a Barcelona de unas vacaciones en Colombia cuando lo empecé a leer en el avión. Llegué a casa medio en shock y cuando me faltaban pocas páginas tuve que encerrarme en un cuarto para poder llorar sin parar. Necesitaba hacerle duelo, necesitaba silencio y soledad para poderlo digerir. Creo que nunca he leído un libro que me afectara tanto.

El día en que me convertí en pájaro

Ingrid Chabbert & Guridi

Inicialmente, lo compré para mi hijo de dos años y medio, que es un devorador incansable de cuentos. Lo compré básicamente por la estética de sus dibujos, por su trazo, por su sencillez. También porque por esos días León, mi hijo, estaba un poco obsesionado con los pájaros. Cuando empecé a leerlo me fui derritiendo de a poquitos con cada página. Entonces me di cuenta de que no era un cuento más, sino un tesoro lo que tenía en las manos. Este libro es pura poesía.