¿Qué publicarán las editoriales independientes este año?

Como todo lo bueno es digno de copiarse y me encanta el detallado artículo que suele sacar el blog de la editorial y librería Eterna Cadencia de Argentina, en el que hacen un recuento de los lanzamientos de las mejores editoriales que traerá el año que llega, he decidido fusilarme la idea.

Con ese propósito me puse averiguar para este artículo lo que preparan algunas de las mejores editoriales independientes colombianas para este año: año de celebración de 30 años de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que tendrá a Francia como Invitado de Honor.

Laguna Libros sigue su apuesta por excelentes escritoras latinoamericanas. Publicará una novela de la Salvadoreña Claudia Hernández sobre una mujer que después de salir de la guerrilla trata de rehacer su vida: Roza, tumba, quema. La Bogotana María Ospina también publicará el libro de relatos “Azares del cuerpo”, obra que “reflexiona sobre los afectos, deseos, dolores y pedidos que surgen de los encuentros y desencuentros entre diversos tipos de mujeres (hermanas, amigas, desconocidas, empleadas) cuyas vidas están marcadas por transiciones y migraciones”.

De Cohete Comics viene el comic de Tillie Walden Esta parte me encanta y la traducción al español del “bande dessinée” Iréne et les clochards, de Ruppert et Mulot.

Tragaluz nos trae el libro de poesía infantil de una de sus autores consentidos, Grassa Toro, el mismo de los Conquistadores del nuevo mundo. El libro se llama Con los ojos cerrados.

Con el título por definir, también llegará la novela juvenil de Juliana Muñoz, columnista de libros de El Espectador y ganadora del concurso de escritura de la editorial el año pasado.

Del mismo autor de los bellos libros Manual para cazar una idea y El magazín de famosos aún no conocidos, será reeditado el libro Los cuentos del doctor calamar, ópera prima de Jose Andrés Gómez con ilustraciones de Juan Carlos Restrepo.

Por último el plato fuerte de Tragaluz, la traducción al español de una novela de Valter Hugo Mãe, El hijo de mil hombres.

Sin dar muchos detalles, podemos contarles que el Taller de Edición Rocca publicará la novela de Armando Silva 611 días y una tarde, de Vera Grabe el ensayo Historia del M-19, de Francisco Barrios la antología de cuentos Sirirí, de Soladad Bravi y traducida del francés la tira cómica La Iliada y La Odisea, de Florence Vertanessian y también traducido del francés el libro álbum para niños, padres y maestros Yo me concentro, De Susan Hawthorne el ensayo traducido del inglés Bibliodiversidad. Un manifiesto para las editoriales independientes, la edición chilena de 1982 de Pehuén de El principito de Antoine de Saint-Exupéry, de Bertha Olga Ospina Duque el testimonio A pesar de todo, y por último las nuevas antologías de los talleres de Relata y de Fugas de Tinta.

Los eslavófilos de Poklonka vienen con varios títulos y una tendencia a la diversificación hacia lo nórdico: A orillas de la noche, obra del autor abjasio Daur Nachkebia, una profunda y emocionante historia sobre el conflicto armado entre Georgia y Abjasia y Carta en respuesta a Helga del autor Islandés Bergsveinn Birgisson y que promete mucha calentura erótica contrastada con los blancos paisajes. También planean publicar la novela Mengele Zoo del noruego Gert Nygardshaug.

Y para continuar con su tradicional línea editorial, publicarán un libro infantil de Andrei Kurkov: Gatos aviadores; otro para el mismo público del naturalista ruso Vitali Bianki: El mejor pico; y la novela El amo de escritora, rusa también, Victoria Lébedeva.



Luna Libros nos trae tres novedades con títulos muy elocuentes que no piden demasiada explicación: Bienaventurada vejez de Robert Redeker, Historia de la pareja de Jean Claude Bologne y Historia de los hombres lobos de Jorge Fondebrider.

Los chicos de Himpar Editores esperan por fin aumentar su catálogo este año con dos novelas: de Santiago Infante viene Semáforos rotos, obra que trae por protagonista a un librero y mucha calle; el otro libro, El vuelo del flamenco de Alejandra López es una historia narrada en tensión entre la crónica y la novela sobre un periodista que rastrea la historia de los cadáveres arrastrados por el río al sur de Cali.

La nueva editorial infantil Cataplúm prepara traer de vuelta el clásico No se aburra de Maité Dautant con nuevas ilustraciones de gran Mateo Rivano y del reconocido escritor Triunfo Arciniegas nos trae la novedad Cuando el mundo era así.

La recientemente premiada Babel Libros le sigue apostando a su colección Frontera Ilustrada con un libro nuevo de María Teresa Adrueto, y otro de Daniel Rabanal, con el título Los ahogados, sobre los tristemente célebres “muchachos” del río de la plata.

Publicarán también un libro de tema histórico de Jairo Buitrago y Santiago Guevara: Los irlandeses. Carolina Sanín también entrará en el catálogo de la editorial con El libro que imaginas. De Triunfo Arciniegas se viene un libro nostálgico con fotografías propias sobre los recuerdos de infancia de un viaje con su padre y Julian David Correa publicará en la editorial un libro de falsa crónicas.

De su ya clásica colección frontera viene una tanda de ensayos: de Nicolás Buenaventura El cuento del cuento y de Constantino Bertolo un libro sobre literatura y lectura con el título La cena de los notables.

De sus libros álbum de autores extranjeros vienen las traducciones del francés, y muy arquitectónicas, Casas del mundo y Mi casa.



La Jaula Publicaciones trae un libro nuevo de poesía, Grafía, dos libros ilustrados Humedad y Lejos de casa y el libro álbum para niños de Bibiana Rojas Gómez, Antonia.

El Peregrino viene con el libro de la argentina Maria Sonia Cristoff Inclúyanme afuera y una nueva versión aumentada y con prólogo del autor del famoso libro El cerebro y el mito del yo , Rodolfo Llinás.

La Valija de Fuego nos trae un libro muy de su línea editorial: Agencia General del Suicidio del “vagabundo del Dada y surrealista de baja alcurnia” Jacques Rigaut

Los amigos de Rey Naranjo nos mandan un Excel con sus noticias: la novela Stalin y Bianca de Iacopo Barison; el libro infantil, Un hombre llamado Gabito de John Naranjo; el libro ilustrado sobre la historia de los capitalistas más importantes de la historia, La liga de los capitalistas salvajes de Vicent Caut y Benoist Simmat; otro por el estilo (para equilibrar el anterior) sobre los filósofos más importantes de la historia, La liga de los filósofos extraordinarios de Jul y Charles Pépin.

Más ilustrados, Jim curioso de Matthias Picard; Radar de Daniele Castellano y Bruno Zocca; más infantil, Pequeño lobito rojo de Amélie Fléchais; Bolita de pelo de Bailly, Fraipont (Celina); la colección de cómic juvenil Bajo tierra; y las novelas Malva de Hagar Peeters y Lolito de Ben Brooks.

Se espera con mucha curiosidad la antología de nuevo cuento colombiano que viene trabajando desde hace un rato Juan Fernando Hincapié y que tendrá por título Puñalada trapera y la biografía en viñetas de Borges, que viene a acompañar las de Gabo y de Rulfo. Estos dos últimos libros deben aparecer en la segunda mitad del año.

Para terminar tengo entendido que la editorial Animal Extinto viene con la traducción de una conferencia del filósofo Owen Barfield, una reedición de la obra del ensayista paraguayo Rafael Barett (un libro de la relevancia de su Tierra y tiempo) y con una colección de cuentos del ganador del premio nacional de novela Humberto Ballesteros Capasso.

Podemos concluir de este panorama que la movida editorial colombiana se asoma a un gran año. Y eso que esto es solo un pedacito.