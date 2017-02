Entrevista con Juan Sebastián Gaviria, autor de Contenido Explícito: una trilogía americana.

Juan Sebastián Gaviria estrenó tres novelas reunidas bajo el nombre de Contenido Explícito. Esta trilogía es un vivaz trabajo que explora los miedos más recónditos del hombre en tres personajes que usan la violencia como forma de expresión, un sentimiento que describe Gaviria como ‘animal’.

Aunque se trate de un proyecto sobre la cultura estadounidense, donde Gaviria vivió su adolescencia, Contenido Explícito es el claro ejemplo de tres situaciones de vida o muerte en donde los personajes deben cruzar la línea de la cordura. Es el caso de ‘Shotgun Zen’, la primera novela del libro, que describe un paisaje desolador en el desierto de Texas donde el joven cazador Carter Atwood huye de la justicia con su hermano autista.

Gaviria cumple lo que promete en el título. El lector encontrará contenido explícito, no apto para menores de edad, que aunque le revuelva el estómago seguirá leyendo, como sucede con la segunda novela, ‘Mojave Flowers’, la historia del matón Lester Ramsay, que vive en el ‘auge’ de Hollywood de los años 30. Ramsey tiene la tarea de robar un guión que la Legión Católica de la Decencia quiere censurar.

Por otro lado, esta trilogía le permite olvidarse que el autor es colombiano, primero porque Gaviria no usa coloquialismos y segundo porque la obra tiene un lenguaje que evoca a las traducciones de clásicos estadounidenses.

Juan Sebastián Gaviria es un lector impaciente al que no le gusta los capitulos largos, lo que hace de Contenido Explícito una lectura rápida. Tan rápida como la moto de Caleb Roarke, el protagonista de ‘El Futuro’, la tercera y última novela, que cuenta cómo era la vida de los primeros pilotos de Harley Davidson, Indian y Cyclon que arriesgaban su vida por alcanzar la gloria en los motódromos del siglo XX.

Si le gustan las novelas de humor y violencia con un poco de amor, Contenido Explícito es una opción que nace de la profunda desesperación de Gaviria por dejar salir su rabia y miedo.

Diners conversó con el escritor antes del lanzamiento de la obra.

¿Cómo hizo para reunir y ordenar tres novelas y convertirlas en una trilogía?

Las tres novelas fueron escritas por separado y a la hora de unirlas bajo una trilogía yo puse ‘Shogun zen’ de primeras, que es una muestra de un tipo de literatura muy particular porque el autor no se siente, es una novela donde lanzó al lector para que viva en unos paisajes y situaciones donde el escritor no está sacando conclusiones, ni razonando acerca de los actos porque es un gran paisaje. Shotgun Zen tiene una rareza muy particular, porque si hay conclusiones es porque las saca el lector, no sé si eso lo vuelve una novela más filosófica o menos filosófica, eso es bastante relativo.

Después pusimos Mojave Flowers que es una novela más compleja, es una máquina más grande y al final tenemos al El Futuro, que es una historia llena de sutilezas en cuanto a la narrativa con la que está contada. Tiene mucho más filosofía por los diálogos que tienen los personajes.

También, el motivo o coincidencia para poner a Shotgun Zen de primeras es porque da la sensación de estar en el tiempo presente, podrían ser los noventas o la primera década del siglo XXI, mientras que Mojave Flowers está en la recesión de los años 30 y El Futuro a principios del siglo XX.

Entonces, si el lector las lee en orden es como hacer un viaje al pasado, es como empezar a hundirse y de alguna manera creo que la tercera novela (El Futuro) lo resalta muy bien.

¿Qué filosofía se encuentra en esta trilogía americana?

Desde que yo era chiquito oía a la gente hablar de cómo las personas habían quedado eternizadas por medio de una obra de arte, como sucede con el cuadro de La Mona Lisa, quedó eternizada.

Entonces, existe la noción de que cuando uno inspira un personaje o escribe una novela autobiográfica o una obra de arte, ésta sobrevive a los embates del tiempo, logrando sobrevivir a él y prevalecer. Pero para percibir eso así hay que mirar de cerca, porque al final todo se deteriora.

En ‘El Futuro’ vemos que Caleb solo tiene una forma de salvación de sí mismo y es perdurar en el tiempo, dejar una marca en el mundo enseñándole a la gente que nada es para siempre.

¿Cuánto tiempo tardó escribiendo Contenido Explícito?

Yo me demoro entre dos y tres meses escribiendo una novela y un año editándola. Todo lo hice con internet. Yo creo que antes los escritores se demoraban siete años escribiendo una novela porque recolectar información era muy difícil. Hoy en día si yo quiero escribir una novela que sucede en San Petersburgo y darle una connotación real, yo me puedo meter en Street View y ver los locales y las calles, eso genera una facilidad muy grande y asimismo nuestro acceso a datos históricos es muy breve.

¿Cuál es su personaje favorito?

Caleb (El futuro) por lo desequilibrado. Es el personaje más desequilibrado de las tres novelas y su descontrol es hasta tierno, porque a Caleb le dicen dentro de la historia: “Calma viejo, mire que se le está zafando el patín” y de alguna manera como los otros personajes le hablan a Caleb es como yo me tengo que hablar a mi mismo.

¿Cuál fue el reto más grande a enfrentar con esta trilogía?

Superar el miedo a que no flote, porque es algo que no se ha hecho nunca en Colombia, es decir, coger tres novelas independientes, unirlas dentro de un tomo y publicarlas. Esto es un gesto, de alguna manera irreverente, de otra manera generoso y de otra manera arriesgado.

Precisamente fue eso lo que nos motivo a mi editor Sebastián Estrada y a mi a lanzarnos con este libro.

Si son tres novelas independientes ¿Cómo hizo para que las tres conservaran un mismo lenguaje?

Es casi que una ciencia publicar tres novelas independientes y conseguir que no haya muchas expresiones repetitivas. Puede que en los libros de ‘x’ autor suceda lo mismo pero como usted no se está enfrentando a tres novelas seguidas como acá no lo nota tanto.

Parte del trabajo de mi editor fue depurar esas cosas y las palabras que quedaron fueron porque pensamos que estaban bien y así salió

¿Cómo elegir el momento para describir una escena violenta y cuándo no?

Lo que busco con las descripciones es lograr que el lector, por medio de mi lenguaje, no dejaran de mirar e imaginar la historia. Usted sabe para donde va la vaina pero usted sigue leyendo.

¿Para qué público está dirigida esta trilogía?

Esta novela va dirigida en particular a cualquiera que esté insatisfecho que sienta hambre de… cualquiera que tenga buen estómago para la literatura.