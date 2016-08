¿Qué lee Eduardo Sacheri?

EL ALEPH

JORGE LUIS BORGES

De Borges me deslumbra su erudición y capacidad para el engaño, para arrastrarte a una región en la que no estás seguro dónde te cuenta la verdad, la mentira, cuándo apela a tus conocimientos o se burla de ti. Eso es lo que justamente ocurre cuando lees este cuento. Aparte, tiene uno de los mejores inicios que he leído en mi vida.

BESTIARIO

JULIO CORTÁZAR

Es uno de sus primeros libros de cuentos. Me cautivó la capacidad que tiene de ir de lo cotidiano a lo fantástico, como quien abre una puerta. Realmente, te envuelve con su habilidad para contar.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Siempre me impactó que en la primera página sabes el final y, sin embargo, te pasas doscientas páginas esperando que el final no sea ese, o por lo menos, creyendo que algo más va a pasar, pero no. Eso es de una maestría impresionante.

CUARTELES DE INVIERNO

OSVALDO SORIANO

Escritor argentino que murió a finales de la década de 1990 y aunque no es tan célebre como Cortázar o Borges, es un exquisito constructor de personajes. En este libro los protagonistas son un cantante de tango y un boxeador cerca del retiro que viven en medio de la dictadura militar en un pequeño pueblo.

LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO

MARIO VARGAS LLOSA

Del escritor peruano destaco su capacidad de tomar hechos históricos latinoamericanos, como lo hace en La fiesta del Chivo, para construir un mundo asombroso con una prosa perfecta. Combina esos elementos de fantasía y realidad con una suficiencia admirable.