Conozca el videojuego más difícil del mundo

Si le gustan la ciencia y los videojuegos no se puede perder Another World, del diseñador e ilustrador francés Eric Chahi. Este juego no tiene diálogos, instrucciones ni pausas. “No hay nada parecido a este juego, es tan hermoso, excitante y misterioso” dice Matt Kamen, analista de juegos del diario The Guardian.

Este juego de los años 90 cuenta la historia de Lester Knight Chaykin, un joven genio que llega a su laboratorio subterráneo durante una tormenta eléctrica. Allí se pone a trabajar en su acelerador de partículas, el cual se ve afectado por las condiciones climáticas y por ende hace que Knight termine en otro planeta. Desorientado y sin armas, el jugador tendrá la experiencia más difícil del mundo.

El juego salió al mercado en 1991. Desde entonces, ha sido adaptado para jugar en las consolas más actuales conservando el estilo retro de sus gráficas. La idea de Chahi con Another World fue crear una experiencia cinematográfica adaptada en un juego sin títulos ni recuadros molestos que pusieran en riesgo la estética del juego.

Para ello, Chahi creó un nuevo lenguaje de programación (GFA-BASIC) que soportara la calidad gráfica de la introducción, esto le tomó un año en el cual gastó 16 horas diarias en la creación del videojuego.

“Durante mi encuentro con Costa Gavras director de la película llamada ‘La Petite Apocalypse’, me preguntó cómo procedí para crear el juego, y si había planeado todo desde el principio. Me sentí avergonzado porque hubiera tenido sentido definir todo de antemano, pero yo había procedido en sentido opuesto. ¡Claramente Another World es el producto de una improvisación educacional!” cuenta Chahi en su página oficial.

En 1990 Chahi creó los otros niveles con el fin de que el juego durara 30 minutos “Cuando finalicé el juego supe que la tensión dramática no estaba en los efectos visuales, aunque aparecen de tanto en tanto para reforzar la puesta en escena. Lo que sucede en realidad es que el jugador se sumerge en el juego al no mostrar en la pantalla elementos que no correspondan al drama (puntaje, medidor, energía)”.

Another World tiene más de 1 millón de copias vendidas en dos décadas y más de 20 adaptaciones para consolas.

Aunque Eric Chahi aseguró que no hará una segunda parte de Another World, algunos fanáticos crearon la segunda parte llamada Heart of the Alien , para darle fin a la historia de Lester Knight.

Si quiere retarse a sí mismo, Another World está disponible para Android, Iphone, PC, MAC, Playstation 4 y Xbox One.