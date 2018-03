Flamenco, jazz, tango y blues: el Ballet Nacional de España regresa a Colombia

Sobre el escenario los bailarines están vestidos con cazadoras de cuero, terciopelo, plumas, vestidos ceñidos y cinturones metálicos. Al mismo tiempo sus cuerpos se mueven entre varios estilos de danza. Aires de blues y jazz se combinan con el zapateo que solo los virtuosos del flamenco español podrían realizar. A grandes rasgos esa es una de las imágenes que describen a Alento, la coreografía creada por Antonio Najarro, el director del Ballet Nacional de España.

“Es un resumen de todo el trabajo que comencé desde los quince años. Mi visión de la danza española es muy actual, no me gustaría decir ni moderna ni vanguardista. La música es de Fernando Egozcue, compositor argentino que me ha acompañado durante diez años, la hicimos con influencias de jazz, blues y tango argentino, muy poco de instrumentos españoles, tiene muchísimo ritmo, sensibilidad y números melódicos impactantes”, describe Najarro.

Pero eso no significa que el flamenco tradicional, tan fundamental en España como el jamón o la paella, se halla abandonado. Alento es solo el segundo número en la presentación del Ballet Nacional de España. El primero es Zaguán, una propuesta más tradicional y conservadora del espíritu original del flamenco, de la que hacen parte desde jóvenes promesas como Mercedes Ruiz, La Lupi y Marco Flores, hasta artistas consolidadas como Blanca del Rey, una de las grandes damas de la danza española, que participa con su coreografía Soleá del Mantón.

‘Alento’. Imagen: María Alperi/Cortesía Teatro Mayor

“La música es de Jesús Torres y hace referencia a la tradición del flamenco, pero, al mismo tiempo, se puede percibir su evolución. Para el vestuario, Yaiza Pinillos hizo una recuperación de material real e histórico del flamenco español. Encontró telas, puntillas, enrejados y los unió mediante nuevas técnicas de teñido y prensado para que cada bailarín estuviera vestido con un diseño diferente, eso le aporta al espectáculo una riqueza maravillosa”, añade el director.

Ambas presentaciones ameritaron el diseño de más de cuatrocientas piezas de vestuario para que luzcan casi cuarenta bailarines que ensayan alrededor de seis horas diarias. Tres guitarristas flamencos, dos cantaores, un percusionista, pianista, maestra repetidora (la encargada de enseñarle a los bailarines sus rutinas), y una profesora de ballet, conforman el equipo.

Desde el 2011 Antonio Najarro es el director del Ballet Nacional de España. Bajo su mirada reconoce que su gran aporte consiste en darle mayor apertura al ballet, sacándolo de las tablas y acercándolo a la gente, principalmente a los jóvenes, a través de las redes sociales. “Quiero que el público sepa lo que hacemos, y no solo me refiero a quienes vienen a ver las presentaciones, también al que está sentado en su casa, que mire los ensayos, que sepa cómo estamos evolucionando y vean que nuestros bailarines pueden participar en un desfile de moda con música de Björk defendiéndolo con castañuelas a través de una coreografía”.

El Ballet Nacional de España ya había visitado Colombia. Lo hizo en 2013 cuando presentó Suite Sevilla. En esta ocasión, el 15 de marzo, con Zaguán y Alento, será el encargado de realizar la apertura, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de la nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. “Quiero que cualquier artista, ya sea pintor, director, o quiera ser escritor, músico, venga a ver al ballet y se vaya sintiendo algo que no había sentido antes, que pueda servirle de inspiración para desarrollar cualquier carrera sin que sea un perfecto conocedor de la danza española”, finaliza Najarro.