Anne Carrere le devuelve la vida a Edith Piaf en el escenario

¿Qué hace tan atractiva a Edith Piaf para la gente joven?

Primero, una voz espectacular, muy llamativa. Su fuerte personalidad, el hecho de que decidió su propio destino. Nadie podía decirle qué hacer, fue una mujer fuerte toda su vida. Su música y sus letras son una demostración del poder del amor.

¿Qué tan difícil es meterse en el personaje cada noche? ¿Debe llevar a cabo algún proceso para entrar en su personalidad?

Mi voz debe estar en su mejor estado, así que hago muchos ejercicios de vocalización antes de cada presentación. No es difícil porque no soy Edith Piaf; solo hay una como ella. Soy Anne Carrere representando a Piaf, su música y su carrera en el escenario. Trato de darle la mayor emoción y amor al público, para que compartamos una experiencia musical.

¿Cuánta investigación hizo para preparar este show?

Primero, por supuesto, leí muchos libros sobre su vida. También vi la película La vie en rose, de Olivier Dahan protagonizada por Marion Cotillard, y, lo más importante, me reuní con todos los amigos de Piaf que siguen vivos como Germaine Ricord y Ginou Richer, sus amigos y confidentes. También tuve el honor de conocer a Charles Dumont, el compositor de Piaf. Ellos me ayudaron muchísimo a sacar adelante el show.

¿Cómo fue presentarse en Carnegie Hall como hizo Piaf en esa famosísima presentación hace 60 años?

¡Fue un sueño hecho realidad! Cuando mi productor, Gil Marsalla, me dijo que íbamos a hacer ese concierto, al principio no me di cuenta de lo importante que sería para mi carrera y para el show. Volver a llevar la música de Piaf 60 años después de que su concierto en Carnegie Hall fue un reto muy emocionante.

Fue increíble. Hubo muchísima prensa y varios periodistas franceses viajaron especialmente para la ocasión. Recibir la ovación de 3000 newyorquinos en la sala de conciertos más famosa del mundo me hizo llorar como un bebé.

¿Ha cantado en las calles de Montmartre como lo hacía Piaf?

Sí, muchas veces. Lo hago desde que era joven, y no solo en Montmartre. Una vez en Porto Alegre había un piano en medio de un mercado antiguo y mi pianista empezó a tocar La Vie en Rose… un millón de personas lo vieron en Facebook.