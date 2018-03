Las películas favoritas de la directora Laura Mora

Lea también: “A los colombianos nos da un miedo profundo mirarnos al espejo”, Laura Mora, directora de Matar a Jesús

La batalla de Argelia

Gillo Pontecorvo (1966)

Cuando vi esta cinta dije: “Esto es lo que yo quiero hacer en la vida, quiero hacer cine”. Muestra la humanidad de un movimiento subversivo y vinculante con las mujeres; es emocional, pero al mismo tiempo muy política e importante para narrar lo que pasaba durante la colonización francesa en Argelia. La puedo ver mil veces.

Memorias del subdesarrollo

Tomás Gutiérrez Alea (1968)

Tiene una de las secuencias de apertura más brillantes y mejor filmadas de la historia del cine. De ella surge una frase que marcó mucho mi producción: los realmente culpables de nuestros contextos políticos nunca son visibles. Lo presenta de una manera muy distinta a mi película, pero al final tiene todo que ver.

El odio

Mathieu Kassovitz (1995)

Es una película callejera, con personajes que viven la exclusión social de los suburbios franceses. Tiene que ver con el rap, con la rabia policial, con no pertenecer a ningún lado, y presenta uno de los mejores inicios y finales –en mi concepto– del cine. Además, creo que Vincent Cassel hace el mejor papel de su vida.

Rodrigo D – No futuro

Víctor Gaviria (1990)

Creo que es la película más importante del cine colombiano. Ya había un retrato de una juventud que yo creo que todavía nos marca y de una Medellín que se debatía entre lo trágico y lo bello. ¡Favoritísima!

Full Metal Jacket

Stanley Kubrick (1987)

Una de las que más me marcan la vida. Pocos han contado ese lado de la guerra y de estos jóvenes soldados; ese exceso de testosterona y ese momento cuando la violencia deja de tener sentido y ya no se sabe a quién se está matando. Me parece, además, brillante la forma en que está filmada y sus personajes.

