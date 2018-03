¿Qué pensaría Elle Woods de la periodista que escribió una tesis completa sobre ella?

Durante la gira de prensa de la última película de la actriz Resse Witherspoon, junto con Oprah y Mindy Kaling, ‘Wrinkle in Time’, la reportera Lucy Jayne Ford de Bauer Media de Londres entregó a la famosa rubia su tesis de 15,000 mil palabras sobre Legally Blonde.

Ford aprovechó la oportunidad para cumplir su sueño, y le explicó a la actriz lo que ella y la película significaban para su vida, y que había repetido la película unas 800 veces para poder escribir su tesis hace 4 años.

El trabajo se titula: ‘Ambición de rubia tonta: Legalmente rubia, Postfeminismo y la reimaginación del “personaje femenino fuerte”’. Y este discute el rol de las mujeres en la película y el mensaje feminista del guión, de acuerdo con Ford.

Al igual que Ford muchas otras personas han analizado el mensaje y la historia de Legally Blonde, ya que se considera que la película esta cargada de un mensaje feminista y empoderador, a pesar de la personalidad ultrafemenina de la protagonista. Witherspoon además se ha referido a su papel característico ‘Elle Woods’ como parte de su personalidad, que está llena de fuerza y coraje, según mencionó en una entrevista con James Corden.

Resse además dijo en una entrevista el año pasado a Wall Street Journal que esta película había llevado a que cientos de mujeres estudiaran derecho en Harvard : “Al menos una vez a la semana, una mujer se acerca a mí y me dice: ‘Fui a la facultad de derecho por Legally Blonde . “Es increíble. Puedes ser indulgentemente femenino pero también inteligente e poderosa”.

Así como en Legally Blonde, Resse ha construido una carrera con roles feministas y con producciones que hacen referencia al tema. Así fue con Big Little Lies, que fue producida por ella y por Nicole Kidman, quienes además son protagonistas de una historia que trata específicamente este tema, y que les significó 4 Golden Globes.

La entrevista cerró con un momento Legally Blonde, donde Witherspoon preguntó a Ford, “¿Está perfumado?” “ de hecho, puse perfume sobre esto antes”, dijo Ford sonriendo. La publicación en Twitter de la periodista ya tiene más de 5,000 comentarios y 25,000 me gusta.

The moment I handed @RWitherspoon my 15,000 dissertation/love letter to Legally Blonde – and yes, it was scented. I blacked out somewhere between her taking it and Oprah saying 'wow' #WrinkleInTime pic.twitter.com/56XV8FElqV

— Lucy Jayne F🌸rd (@lucyj_ford) 13 de marzo de 2018