Así será la segunda parte de ‘Call me by your name’

Aunque no fue la gran ganadora en la última ceremonia de los Premios Oscar, Call me by your name (‘Llámame por tu nombre’) es sin duda la película que todos recordarán de 2017.

Su historia, tan universal a pesar de ser tan específica, su estética casi onírica (¿quién no querría pasar un verano idílico en el norte de Italia?) y, por supuesto, el reconocimiento universal que recibieron sus protagonistas, el neoyorquino Timothée Chalamet (el candidato al Oscar como mejor actor más joven de los últimos 80 años) y Armie Hammer, la hicieron convertirse en un clásico. La historia de amor entre Oliver y Elio se incrustó en la cultura popular.

Pues bien, siguiendo el ejemplo de Richard Linklater, quien con su trilogía ‘Before’ contó con todos los detalles una historia de una pareja, retomándola (con los actores originales) cada nueve años, el director Luca Guadagnino anunció sus planes para la segunda parte: el reencuentro de los inolvidables personajes de Chalamet y Hammer. De hecho, está trabajando en el guión con André Aciman, el autor de la novela en la que se basa la película.

Esta segunda parte coincidirá con la edad de Chalamet, pues sucederá cinco o seis años después de la historia original y planea estrenarla en 2020. Esto significa que tanto Elio como Chalamet tendrán 25 años.

Por otra parte, afirma Guadagnino, el tono de esta segunda película será distinto, pues si bien Call me by your name se desarrolla en una villa y un pequeño pueblo en Italia, su continuación llevará a los protagonistas por todo el mundo. Además, es probable que junto a Elio y Oliver regresen Marzia (Esther Garrell) y los padres de Elio (Michael Stuhlbarg y Amira Casar). Y como la cinta se desarrollaría en 1988/89, tocará, por supuesto, la crisis del Sida.

Según le contó Guadagnino a la revista The Hollywood reporter, “la novela tiene 40 páginas en las que explora los siguientes 20 años de la vida de Elio y Oliver (…) en mi opinión, Call me by your name puede ser el primer capítulo de las vidas de estas personas que conocimos en la película, y si la primera es una historia de un joven que se hace adulto, la segunda debe ser “¿cuál es el lugar de este joven en el mundo, qué es lo que quiere y qué queda años después de un golpe emocional tan fuerte que lo convirtió en la persona que es?”