Ryan Coogler y Michael B. Jordan: el equipo director-actor que debe conocer

En 2013, Coogler y Jordan hicieron su primera película juntos y desde entonces han colaborado en otras dos películas que han sido exitosas tanto en la taquilla como con la crítica. En una entrevista con MTV, el director habló de su relación y amistad con el actor: “Hacer películas es un trabajo duro y cuando encuentras a alguien con quien disfrutas trabajar, hay una parte de ti que quiere seguir haciéndolo, especialmente si ese alguien que encontraste es muy talentoso”. Hagamos un recorrido por las colaboraciones entre estos dos talentosos jóvenes y antójese de lo que tienen planeado para el futuro.

FRUITVALE STATION (2013)

Michael B. Jordan es el protagonista de esta película independiente basada en hechos reales. En Fruitvale Station acompañamos a Oscar Grant durante su último día de vida antes de que un policía le disparara y lo matara en una estación del tren en Oakland, California. En una entrevista con The Atlantic, Coogler dijo que esta historia era profundamente personal: “No pude evitar verme a mí mismo en Oscar. Teníamos la misma edad, éramos de la misma ciudad, usábamos la misma ropa, sus amigos se parecían a mis amigos. Me imaginé qué pasaría si yo no llegara una noche a mi casa, a mis seres queridos”.

La muerte de Grant ocasionó protestas durante varios días en Estados Unidos, pero Coogler prefirió concentrarse no tanto en el momento de los disparos, sino en la vida del joven el día antes de su muerte. “Él se había convertido en un santo, en un ídolo que la gente alzó. Se convirtió en un grito de guerra y en un símbolo”, Coogler le dijo a The Nation. “Y por otro lado, lo demonizaban. Decían que era un criminal, un matón, que se merecía lo que le pasó. Para mí, él no era ninguna de esas dos cosas”. Con este enfoque en Fruitvale Station, el director logró que la audiencia sintiera una conexión con Oscar Grant y lo viera como una persona.

Fruitvale Station debutó durante el Festival de Sundance 2013, donde ganó el galardón Grand Jury y el concedido por la audiencia también. Además, fue proyectada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y ganó el premio a Mejor Primera Película.

CREED (2015)

Dos años después de Fruitvale Station, Coogler y Jordan hicieron su segunda colaboración, pero esta vez fue en una película con un presupuesto más grande y un alcance mayor. Creed es la séptima película de la serie de Rocky Balboa pero esta vez el protagonista es Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed, quien quiere ser boxeador profesional, para lo que le pide ayuda al exrival/mejor amigo de su padre, Rocky.

La película fue un éxito porque mezcló dos mundos: la gloria de la primera Rocky y la pasión de un nuevo director. La cinematografía, especialmente durante las escenas de las peleas, es para nunca olvidarla. La historia es emocionante y emocional. Las actuaciones (Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson) están entre las mejores que he visto en películas de deportes. Y no podría dejar por fuera entre las cosas para admirar el increíble estado físico en el que Jordan se puso para la película.

Adonis y Rocky se enseñan el uno al otro. Rocky le enseña a Adonis a pelear, a aceptarse a sí mismo y a enorgullecerse de dónde viene y Adonis le enseña a Rocky a tener esperanza de nuevo y lo importante que es no rendirse. Esta maravillosa relación volverá a la pantalla grande en noviembre de este año, aunque la secuela ya no será dirigida por Ryan Coogler.

BLACK PANTHER (2018)

Este año, Coogler y Jordan se reunieron en Black Panther y el resultado fue no solo una de las mejores películas de Marvel sino uno de los mejores villanos que hemos visto en películas de superhéroes. Aunque el protagonista de la película es T’Challa, el show se lo roba Erik Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan.

Además de ser la primera vez en la Jordan no es el protagonista en una de sus colaboraciones, esta es la primera vez que el actor hace de un villano. “El papel de antagonista es algo nuevo para él”, dijo Coogler en una entrevista con el portal Heroic Hollywood. “Su mayor talento es su carisma, que se transfiere a empatía, entonces queríamos darle la vuelta a eso y empujarlo a probar cosas nuevas para ver si podíamos usar el carisma de Mike como arma secreta”. El truco les funcionó.

Los mejores villanos son aquellos a los que entendemos. Así como pasa con Magneto, tal vez no estemos de acuerdo con el plan de Killmonger, pero podemos entender sus motivos porque son innegables. Killmonger y T’Challa son las dos caras de una experiencia; son el Martin Luther King y el Malcolm X de Wakanda. El guión escrito por Coogler y Joe Robert Cole nos hace entender que el villano realmente no es Killmonger sino la historia de imperialismo.

Esta es una de las mejores actuaciones de Jordan. Durante más de dos horas, el actor logra transmitir el trauma, la rabia y el abandono que su personaje siente. Cuando llega el momento de sus últimas líneas de diálogo en la película, es muy difícil no aguar ojo por lo que dice este complicado personaje.

PLANES PARA EL FUTURO

Coogler y Jordan ya tienen planes después de Black Panther. El dúo trabajará una vez más en Wrong Answer, una película basada en hechos de la vida real y escrita por el famoso autor Ta-Nehisi Coates.

El tema central de Wrong Answer será un escándalo que hubo en el sistema de escuelas públicas de Atlanta en el 2009. Michael B. Jordan será el protagonista, un profesor de matemáticas que les ayudó a sus estudiantes a hacer trampa en los exámenes estandarizados para que no clausuraran la escuela.

Y ahí no acaban los planes. Según The Source, Jordan y Coogler planean también una película sobre la vida de Mansa Musa, un gobernante del Imperio de Malí durante el siglo catorce. En fin, habrá más colaboraciones de estos talentosos jóvenes para rato.