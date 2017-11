Vuelve In-Edit, el festival de documentales musicales

Entre el 8 y el 12 de noviembre se dará inicio a esta esperada 4ta edición del Festival Internacional de Documentales de Música IN-EDIT Bogotá, con una programación que vuelve a sumergir a sus espectadores en momentos que han marcado la historia de la música.

Este año celebra la diversidad y la influencia de la música británica en el mundo con títulos como Bunch of Kunst, A film about Sleaford Mods, una película del gran dúo electrónico británico Sleaford Mods, y Américan Vallhala minucioso cuaderno de bitácora del idilio entre Iggy Pop y Josh Homme (Queens of the Stone Age).

Fiel a su apuesta de seguir la trayectoria de músicos ídolos de todos los tiempos, la programación de IN-EDIT trae la nueva película Nick Cave ‘One More Time With Feeling’ donde releva el duelo de la muerte de su hijo y le rinde un homenaje en su último disco; Two Sevens Clash de Don Letts, maravilloso y único archivo audiovisual de la década de los 70’s en formato Super8 en el que el gran productor de música, DJ y director de documentales explora los vínculos del reggae con la escena punk de Londres; The Man from Wo´Max protagonizada por una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la cultura británica contemporánea DJ ICON o James Lavelle, acompañado de DJ Shadow, 3D de Massive Attack, Thom Yorke de Radiohead y Joshua Homme de Queens of the Stone Age, entre otras figuras del género.

Sobre el panorama nacional, la curaduría incluye en la programación historias de fiesta y festejo en Colombia. Documentales como Busca por Dentro, del fallecido maestro Jairo Varela del Grupo Niche, Cañonazo Tropical sobre la época dorada de Discos Fuentes y apartes de la serie Yuruparí, el registro audiovisual más importante en Colombia sobre fiestas, tradiciones y costumbres.

Para esta edición IN-EDIT Bogotá contará con la presencia del cineasta granadino José Sanchez-Montes, director del documental OMEGA nominado a los premios Goya, gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) y su Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE).

También estará como invitado el británico James Page SIVU, quien a sus 25 años lleva tocando en grupos desde los 14 años. Con un EP y varios sencillos, actualmente se encuentra firmado por la multinacional Atlantic. De su trabajo se destaca el sencillo ‘Better Man Than He` con un curioso vídeo, elaborado en el escáner de un hospital, el que ya cuenta con casi 500.000 visualizaciones, hipnótica y detallista canción que ya de por sí destila una magia especial. Algunos meses después de su lanzamiento el propio Thom Green de Alt-J remezcló la canción, reafirmando vínculos que han marcado la trayectoria de SIVU con este artista y productor. SIVU se presentará el 10 de noviembre en Armando Records como parte de la programación de IN-EDIT en Bogotá.

IN-EDIT Bogotá es parte del circuito de festival de documentales de música que nace en Barcelona en el 2003 y para la edición de 2016 reúne más de 120.000 espectadores en el mundo (ediciones Barcelona, Bogotá, Santiago de Chile, Sao Paulo, Berlín y Thessaloniki.) Esta cuarta edición es presentada por British Council, con el apoyo de Armando Records y Vice.

