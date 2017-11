I, Tonya: ¿Un Oscar para Margot Robbie?

Uno de los escándalos más memorables de los años noventa fue el ataque que Tonya Harding, una de las campeonas mundiales de patinaje artístico, ordenó contra su rival y coequipera Nancy Kerrigan para evitar que esta última asistiera a los juegos olímpicos de invierno de Lillehammer (Noruega). Harding, una muchacha de origen humilde y conflictivo, se convirtió en la villana favorita de los medios y el público, y al admitir culpabilidad fue vetada de por vida a participar en eventos del deporte que tanto amaba.

La historia quedó insertada en el imaginario popular, y ahora revive gracias a “I, Tonya”, dirigida por Craig Gillespie (‘Lars and the real girl’), cuenta con la participación estelar de Margot Robbie en un papel que, si el tráiler es remotamente representativo, promete consagrarla como una de las mejores actrices del año. También actúan Sebastian Stan (‘Captain America: The Winter Soldier’) como Jeff Gillooly, el esposo de Harding, y Allison Janney (‘The West Wing’) como la madre maltratadora de la patinadora.