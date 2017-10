Vea el tráiler de Phantom Thread, la película final de Daniel Day-Lewis

Phantom Thread gira alrededor de un modisto muy popular en la Londres de la posguerra, (Day-Lewis) quien vive y trabaja junto a su hermana (Lesley Manville) confeccionando vestidos para miembros de la realeza, estrellas de cine y otras socialites, que un buen día conoce a una joven mujer que le cambiará la vida.

El amor, que cambia la vida de su personaje, cambió la vida del actor, pero en este caso es el amor por el oficio de la costura. Según el diario The Telegraph, el actor, famoso por su compromiso extremo con cada papel que interpreta, se interesó tanto por el arte de la modistería, que se dedicará ahora a ella de tiempo completo. Ya en los años noventa había anunciado su retiro por un entusiasmo semejante, cuando decidió convertirse en zapatero junto al famoso talabartero italiano Stefano Bemer.

¿Será que ahora sí es un retiro definitivo? Por ahora solo podemos decir que Phantom Thread promete ser una experiencia visual única, digna película de Anderson, director de Magnolia y There will be blood.