Rachid Hami, invitado especial en el Festival de Cine Francés

El Festival de Cine Francés, que cada año es más popular, comenzó en Bogotá el 20 de septiembre y estará disponible en la capital hasta el 4 de octubre. Entonces continuará su recorrido hasta el 22 de octubre por ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto y Santa Marta entre otras.

En 2017, el invitado especial es el director Rachid Hami, nacido en Argelia y de nacionalidad Francesa, quien se dio a conocer en la pantalla grande como actor de las películas L’esquive (2003), de Abdellatif Kechiche, y Pour L’amour de dieu (2011), de Ahmed Bouchaala.

Este cineasta viene de participar con su ópera prima en largometraje con La Mélodie en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La película relata la vida de Simon, un violinista que se encuentra en un momento delicado de su carrera y de su vida, que empieza a dar clase de sexto en un colegio de París. Sus métodos de enseñanza rígidos hacen que tenga un comienzo difícil y no facilitan su relación con los alumnos. Entre ellos está Arnold, un niño muy tímido pero apasionado y muy bueno con el violín.

¿Cuál es el atractivo de las películas de profesores? La Melodie sigue la línea de To sir with love, Dangerous Minds, La Clase… ¿por qué cree que le gustan tanto al público?

Justamente porque es una película de género, hay diferentes géneros y muchas veces uno no se pregunta por qué la gente va a ver películas de acción o de ciencia ficción. Yo pienso que las películas que tratan temas sociales donde la gente se puede reconocer, o donde encuentra un eco de su propia vida, resultan muy atractivas para el público.

Vivimos en una sociedad tan encerrada que cuando encontramos algo que nos permite salir de ese determinismo, eso es lo que atrae a los espectadores.

Esta película fue construida como Billy Elliot, como Good Will Hunting en su manera narrativa, pero en su contenido sí es cierto que se parece más a La Clase, sin embargo la Melodie está más planteada como un cuento urbano.

La Clase es mucho más dura, y yo quería mostrar a esos padres tal y como los veo en mis barrios. Gente que en su mayoría habla francés, que trabaja durísimo.

Creo la música es de por sí algo espiritual; la música nutre el alma. Mi elección de trabajar con música clásica porque esa clase de música no existe, no se ve o no se escucha en esos barrios más pobres de la ciudad. Los niños rara vez tienen acceso a ese tipo de arte, entonces hacerlos acceder a algo tan lejano es precisamente lo que abre los horizontes.

Estamos hablando de cosas como el programa Demos, o El Sistema, ver esos violines en las manos de esos niños en los ghettos, los niños con sus violines en esas torres de concreto de los barrios más pobres de París era algo muy cinematográfico.

¿Cómo fue el proceso de casting?

El casting se desarrolló de manera muy interesante porque yo quería un elenco muy mixto. Buscamos a niños que nunca hubieran tenido experiencia en el cine, que fueran vírgenes con la experiencia cinematográfica, y por el contrario, actores consagrados para los roles de los adultos.

A los niños los buscamos en lo que se conoce la banlieu o los tugurios de París, y en los roles de los adultos hicimos un casting tradicional.

¿Qué quiere que le quede al público que ve su película?

Creo que el objetivo de todo director es ofrecer su película y compartirla con el público. Lo que deseo es que el público se apropie de la película y que guarde lo que prefiera. Ojalá sea un público abierto y dispuesto a aceptar la película, que guarde lo que prefiera porque es algo personal que le corresponde al público.



La Melodie se estrenará en todo Colombia el 23 de noviembre de 2017