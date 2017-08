Las 10 mejores adaptaciones de Stephen King

Stephen King escribió “Carrie”, su primera novela, en 1974. Ahora, más de cuarenta años después, sus libros han vendido más de 350 millones de copias y King es el autor vivo al que más obras le han adaptado al cine. Esto en parte es porque él es un autor prolífico (ha publicado más de 50 novelas) y en parte porque es muy fácil imaginar sus obras cinematográficamente.

Ahora que se acercan el estreno de “The Dark Tower”, con Idris Elba y Matthew McCounaghey, y el de “It”, dirigida por Cary Joji Fukunaga, les tenemos un repaso de las diez mejores adaptaciones de las obras de Stephen King en el cine. Este tipo de conteos siempre despierta pasiones, entonces debo aclarar que el orden de esta lista no es el que me parece, sino el orden según la calificación que tienen las películas en páginas que son autoridades en el tema, como IMDb y Rotten Tomatoes. Si no encuentran aquí su película favorita, peléenles a ellos.

Aclaración: Por motivos de espacio, no incluí las adaptaciones hechas serie o mini serie (como la “It” de los 90 que a tantos nos traumatizó).

10. The Mist (2007)

IMDb 7.2 / Rotten Tomatoes 72%

Frank Darabont, que volverá a aparecer en esta lista en dos ocasiones, dirigió una de las adaptaciones más controversiales y divisivas de Stephen King. La gente la odia o la ama. Yo estoy en el equipo de los que sí la disfrutamos aunque parezca un poco de bajo presupuesto.

En “The Mist” una neblina muy pesada cubre un pueblo pequeño en Maine. La acción se concentra en un grupo de ciudadanos atrapados en un supermercado, quienes intentan sobrevivir a los monstruos que se esconden en la niebla. El CGI es más bien malo pero afortunadamente los monstruos no son lo importante en esta película. Darabont, quien después hizo The Walking Dead, logró un buen trabajo al examinar lo que la gente real haría en una situación como esa.

El final, que es lo más controversial, es diferente al del libro pero es mucho más audaz y en mi opinión, mucho mejor. ¿Saben quién está de acuerdo conmigo? Stephen King. En una rueda de prensa durante el lanzamiento de la película, el autor dijo que le había encantado el nuevo final y que era mucho mejor que el final ambiguo que él escribió en el libro.

9. 1408 (2007)

IMDb 6.8 / Rotten Tomatoes 79%

“1408” es una película en la que John Cusack interpreta a un escritor que se especializa en lo paranormal pero que trabaja probando que las historias de fantasmas y de lugares embrujados son falsas. Su último trabajo es hacer check-in en una habitación de hotel que supuestamente está embrujada. Todas las personas que se han quedado ahí se han suicidado o se han vuelto locos, le advierte Samuel L. Jackson, quien es el administrador del hotel. Pero Cusack no hace caso y como es de esperar todo sale mal.

Dentro de la habitación malvada, el tipo es sometido a alucinaciones y a torturas psicológicas. Y aunque todas las escenas de lo que Cusack vive dentro de la habitación son chéveres, es difícil no sentirse decepcionado con el final. El director Mikael Hafstrom grabó cuatro finales diferentes pero realmente ninguno es tan satisfactorio para la historia.

8. Dolores Clairborne (1995)

IMDb 7.4 / Rotten Tomatoes 82%

Kathy Bates ha dicho varias veces que esta (y no la de “Misery”), es su mejor actuación. En este thriller, la actriz interpreta a Dolores Clairborne, una empleada doméstica acusada de asesinar a su jefa. Su hija, Selena (Jennifer Jason Leigh), vuelve al pueblo después de muchos años sin hablar con su mamá porque está convencida de que su mamá mató a su papá hace 20 años. La película se mueve entre el presente y flashbacks al pasado traumático que une a las dos mujeres.

Cuando la película se estrenó, el famoso crítico de cine Roger Ebert dijo que “Dolores Clairborne” sí era una historia de terror pero no de terror sobrenatural: “Todos los elementos vienen de terrores de la vida diaria como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, el abuso infantil y el orgullo. No hay nada sobrenatural, solo dolor y memorias reprimidas”. Sí, la película es tan deprimente como suena pero es muy buena; si no la ha visto y quiere explorar una de las obras de King que no están relacionadas con el terror clásico, véala pronto.

7. The Dead Zone (1983)

IMDb 7.2 / Rotten Tomatoes 90%

David Cronenberg dirigió a Christopher Walken en esta película que es tal vez una de las adaptaciones menos conocidas de Stephen King. Walken es Johnny Smith, un hombre que se despierta de un coma de cinco años con el don de la clarividencia: puede leer la mente y ver el futuro de las personas con las que entra en contacto.

Johnny trata de usar su nuevo poder para el bien, pero un día conoce a un candidato al Senado (Martin Sheen) quien un día será presidente y hará que el mundo se destruya en medio de bombas. Ahí empieza el dilema de Johnny.

Aunque “The Dead Zone” no da tanto miedo como otras de las películas de esta lista, esta es una de esas que Stephen King ha aceptado que es mejor que el libro.



6. The Green Mile (1999)

IMDb 8.5 / Rotten Tomatoes 80%

Frank Darabont aparece por segunda vez en esta lista, ahora con esta historia de prisión nominada a cuatro premios Óscar y protagonizada por Tom Hanks y a Michael Clarke Duncan (QEPD). Hanks es el guardia del pasillo en el que están los condenados a muerte. Allí conoce a un prisionero acusado injustamente de violación y asesinato, que además tiene el superpoder de curar y resucitar a otros seres, entre ellos a un ratón que da mucha ternura.

Aunque la película es larga y a ratos sentimentaloide para el gusto de algunos, no se puede negar que es buena y muy bien actuada. A King le encantó: “Para ser una película que se desarrolla en una cárcel, hace que la gente se sienta bien y termine con esperanza en la humanidad”.

5. Misery (1990)

IMDb 7.8 / Rotten Tomatoes 89%

Cuando el escritor Paul Sheldon (James Caan) se accidenta en una tormenta de nieve, su fan número uno lo rescata y lo ayuda a recuperarse. Pero poco a poco él se da cuenta de que ella no tienen intenciones de dejarlo ir. La señora que parecía tan querida se convierte en la peor fan de la historia: secuestra a su autor favorito y lo obliga a escribir una novela en la que su personaje más popular, Misery Chastain, vuelve a la vida después de que él la mató.

La actuación de Kathy Bates como Annie Wilkes es inolvidable y la convirtió en ganadora de un Óscar; un logro excepcional si consideramos que son muy pocas las veces que las películas de terror ganan premios prestigiosos. Y aunque ella es el centro de la película, el guión, la actuación de James Caan y la dirección de Rob Reiner son impecables también.

Reiner logró una de las películas con más suspenso de la historia a partir de un elenco y un setting pequeños. Además, es el responsable de que la escena más famosa de la película haya sido un cambio a como ocurría en el libro. En la novela, Annie usa un hacha para cortarle los pies a Paul y luego cauteriza la herida con un soplete. A Reiner le pareció que era mejor idea usar un martillo gigante para que Annie le quebrar los tobillos a Paul porque no se necesita sangre para hacer que una escena sea terrorífica.

4. Carrie (1976)

IMDb 7.4 / Rotten Tomatoes 93%

La novela con la que Stephen King debutó en el mundo literario por poco no existe. Cuando el autor terminó el primer borrador, lo botó porque no le gustó pero cuando volvió a la casa, su esposa había sacado las páginas de la basura y lo obligó a seguir escribiendo porque quería saber cómo terminaba la historia. Dos años después Brian De Palma dirigió la película que se convirtió en un éxito y cambió la historia de las películas de terror.

Sissy Spacek es Carrie, una estudiante de secundaria a la que le hacen bullying y que tiene poderes telequinéticos. Junto a ella está Piper Laurie, quien hace de la mamá ultra religiosa que aterroriza a su hija todos los días. Las dos actrices fueron nominadas a premios Óscar por sus papeles.

La película es famosa por la escena sangrienta del prom en la que Carrie se venga de todos los que le hicieron daño, pero antes de que eso pase, “Carrie” es una película tensionante con muy poca sangre. El terror viene de lo que pasa dentro de la cabeza de esta adolescente paranoica para la que la vida diaria es una pesadilla: la crueldad del colegio, el dolor del primer amor, la sensación de sentirse como la rara del colegio, la incertidumbre que da que el cuerpo cambie, en fin, los terrores cotidianos de ser adolescente.

Con el paso de los años varias secuelas y remakes han intentado capturar la magia de la primera pero ninguna lo ha logrado. El final de la original sigue siendo sorprendente y su influencia se sigue sintiendo hasta el día de hoy en muchas películas de terror. A Stephen King le gustó mucho y en el 2011 dijo en una entrevista con Entertainment Weekly: “O sea, no es Casablanca, pero es una buena película de terror y suspenso. Mucho mejor que el libro”.

3. El Resplandor (1980)

IMDb 8.4 / Rotten Tomatoes 87%

Aunque la película de Stanley Kubrick es una de las mejores películas de la historia, a Stephen King no le gustó porque es la adaptación menos fiel de todas las que están en esta lista. Para el autor, el problema estuvo en que Kubrick se concentró en las cosas no indicadas (como la locura de Jack) e ignoró otras que eran importantes en la novela (como los elementos sobrenaturales). En el libro, Jack Torrance es un tipo que intenta ser bueno pero poco a poco se vuelve loco. En la película, en cambio, el personaje interpretado por Jack Nicholson está loco desde el principio y se vuelve cada vez peor.

Pero aunque la visión de lo importante en la historia para Kubrick y para King fuera distinta, la realidad es que “The Shining” es una película que nunca falta no solo en las listas de mejores películas de terror, sino en las listas de las mejores películas de la historia. Si fuera por mí, “The Shining” estaría en el primer lugar de esta lista y así ustedes no sean muy fans, no pueden negar que la película es al menos inolvidable: esas dos niñas en el pasillo, el ascensor del que sale sangre, la habitación 237, las personas con disfraces de peluche. Todo es sencillamente creepy.

2. Stand by Me (1986)

IMDb 8.1 / Rotten Tomatoes 91%

Como ha probado con varias de sus obras, Stephen King no es solo terror. “Stand by Me” es una película nostálgica de Rob Reiner que adapta la novela corta “The Body” y que cuenta la historia de un grupo de cuatro amigos en 1959 que salen en una aventura a encontrar el cadáver de un niño perdido mientras que las presiones de la adultez afectan al grupo de formas distintas.

Para cualquier persona que nació en los 80, esta sigue siendo una de las películas más importantes del subgénero “coming of age” porque explora la infancia y la amistad de una forma que pocas películas logran. El director Rob Reiner, que aparece en esta lista por segunda vez, logró mostrar cómo las aventuras más pequeñas se pueden convertir en momentos que definen las vidas de las personas. Además, el elenco es perfecto y muy ochentero: Wil Wheaton, Jerry O’Connell, River Phoenix y Corey Feldman.

Para King, “Stand by Me” es una de las mejores adaptaciones de sus obras. Cuando la vio por primera vez, lloró y necesitó unos minutos para calmarse después. La Academia pensó lo mismo y estuvo nominada a Mejor Guión Adaptado.

1. The Shawshank Redemption (1994)

IMDb 9.3 / Rotten Tomatoes 91%

Tim Robbins y Morgan Freeman protagonizan otra de las adaptaciones de Frank Darabont en este drama de prisión que tal vez sea la película que más veces han pasado por televisión en la historia. Es esta o Forrest Gump. “The Shawshank Redemption” estuvo nominada a siete premios Óscar, es considerada una de las mejores películas de la historia y está en el primer lugar en la lista de las 250 mejores películas según IMDb, por encima de El Padrino I y II. Esto hace que mucha gente diga que es la película más sobrevalorada de la historia.

La historia de Andy Dufresne, un banquero que pasa casi 20 años en la Prisión Shawshank por el asesinato de su esposa y el amante, y que hace una amistad con otro prisionero llamado Red, cómo los prisioneros encuentran dignidad en el día a día de la vida en prisión y lo difícil que es volver a la sociedad después. Si ignoramos la discusión de si está sobrevalorada o no, “Shawshank” es una película bien dirigida, bien actuada y que deja un mensaje lindo sobre la amistad, la perseverancia y la esperanza.