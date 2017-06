10 razones por las que Michael Fassbender debería ser su actor favorito de Hollywood

El ser humano evolucionó durante millones de años para adaptarse mejor a las nuevas condiciones del medio ambiente y para dar como resultado a un ser como Michael Fassbender. Con seguridad usted ha visto a este actor mitad irlandés, mitad alemán en películas como las nuevas de X-Men, Inglorious Basterds o Prometheus.

Hace poco lo conocí en una entrevista promocional de su nueva película, Alien: Covenant y les puedo confirmar que es perfecto. Entonces, si todavía no se han enamorado de Fassbender, lean estas razones para convertirlo en su novio imaginario (y soy muy específica al decir “novio” porque ya es mi esposo).

1. Porque tiene una sonrisa perfecta

De todas las cosas buenas y bellas que hay en la cara de Fassbender (como sus ojos o su barba pelirroja), la más famosa es su sonrisa. Esa fue la que más me impresionó apenas lo vi entrar. El tipo es super encantador y aprovecha cualquier oportunidad para pelar diente. En Tumblr, ese lugar de internet en el que nacen muchos meses, desde hace muchos años le pusieron el apodo de ‘Tiburón” por su dentadura perfecta.

2. Porque es muy talentoso

Me gustaría ser superficial y llenar esta lista con cosas como “porque se ve bien de esmoquin y de jean con camiseta” pero no lo haré. Hablaré entonces de la reputación de buen actor que tiene Fassbender en Hollywood. Gracias a sus colaboraciones con el director Steve McQueen en películas como “Hunger”, “Shame” y “12 Years a Slave”, se consolidó como uno de esos actores que sabe interpretar muy bien a tipos perturbados.

En Alien: Covenant, Fassbender volvió a trabajar junto a Ridley Scott y además de volver a hacer de David, el androide rarito de Prometheus, ahora interpreta también a Walter, un androide que parece menos amenazador. Para crear el personaje de Walter, Fassbender sintió que hacer un acento norteamericano era la mejor decisión y dejó a David con su acento británico y su look inspirado en Peter O’Toole en “Lawrence of Arabia”. Cualquier persona que pueda hacer dos personajes en una misma película, tiene algo especial.

3. Porque sabe escoger muy bien sus papeles

Lograr un equilibrio entre papeles serios en películas y películas taquilleras no es una cosa fácil de lograr, pero Fassbender lo hace. No es de esos actores que solo salen una vez al año en una película independiente hecha en Albania, ni es de esos que solo hace basura para cobrar mucha plata. El tipo sabe hacerlo. Su lista de películas incluye producciones populares como “Prometheus”, “Assassin’s Creed” y las nuevas de “X-Men”; dramas galardonados como “Shame”, “12 Years a Slave”, “Inglorious Basterds”, y películas independientes como “Fish Tank”, “Frank” y “Slow West”.

Fassbender disfruta trabajar en todas. La diferencia principal, dijo el día que lo conocí, entre una producción grande como “Alien: Covenant” y películas independientes es el tiempo. En las películas grandes todo es más demorado, mientras que en las pequeñas, por el presupuesto, hay que grabar mucho más rápido.

Además, crea una relación estrecha con los directores con los que se siente más cómodo, entre ellos Steve McQueen y Ridley Scott. En la entrevista, Fassbender recordó el día en el que le dieron el papel de David en “Prometheus”. En ese momento estaba terminando de filmar “Shame” y le contó a McQueen que iba a trabajar con Ridley Scott, que estaba nervioso, que no sabía qué hacer. McQueen le respondió “solo diviértete, en esas películas lo importante es pasarla bien”. Y eso hizo. Ahora que hicieron su segunda película juntos, Fassbender dice que trabajar junto a Scott es cada vez más divertido.

4. Porque su voz es una cosa maravillosa

Ya mencioné que Michael es mitad irlandés y mitad alemán, ¿cierto? Esa combinación de nacionalidades resultó en un acento único y en una voz que es muy fácil de reconocer. Además de inglés, el tipo sabe alemán, francés y un poquito de español. Con esa voz, si quiere me puede hablar en el idioma de Chewbacca y voy a quedar feliz.

5. Porque es encantador y tiene sentido del humor

Cuando un tipo además de pinta y talentoso es chistoso, dan ganas de preguntar: “¿es que acaso no tiene nada malo?”. Pero les juro que no. No tiene nada malo. El día de la entrevista estuvo junto a Danny McBride, Billy Crudup y Katherine Waterson. De todos los del elenco, Fassbender fue el más encantador, el más querido y el más chistoso. Yo sé, es injusto.

6. Porque tiene sus premios en el baño

En una entrevista con Vogue Italia, Fassbender confesó que todos sus premios están en su baño. No es porque el actor los desprecie, sino porque, según él, así puede contemplarlos cuando se sienta en el inodoro. “Es genial recibir premios, es un honor. Pero intento no vivir en el pasado, prefiero pensar en el futuro, en lo que voy a hacer después”.

7. Porque sabe bailar

Una búsqueda sencilla de “Fassbender dancing” en Youtube les mostrará cosas maravillosas como el día en el que bailó junto a James McAvoy y Hugh Jackman en el show de Graham Norton, o el día en el que hizo breakdancing en ese mismo programa, o la escena de “Fish Tank” en la que baila frente a la protagonista.

8. Porque tiene un bro-mance con James McAvoy.

Ya que mencionamos a James McAvoy, es importantísimo hablar de su relación. Este par de actores se hicieron amigos en el set de “X-Men: First Class” y desde ese momento al internet no le cabe un .gif más de ellos dos abrazándose o tocándose o mirándose o sonriéndose. Este bro-mance ha inspirado cientos de historias de fan fiction y arte de Magneto y Xavier amándose.

9. Porque inspiró a un genio de internet

Alguien que les juro que no soy yo, creó una página llamada “Michael Fassbender with pugs” que, como su nombre lo dice, está dedicada a collages de el actor con perritos de ojos desviados. ¿Ridiculez que hizo alguien con mucho tiempo libre o una obra de arte? Solo el tiempo y las futuras generaciones podrán determinarlo.



10. Porque lo podemos ver en pantalla gigante en “Alien: Covenant”

Si no han ido a ver la nueva película de Ridley Scott en cines, les recomiendo que lo hagan pronto. Verla en pantalla grande vale la pena no solo por los efectos y los sets, sino porque (sin spoilearles mucho) van a tener la oportunidad de ver a Fassbender hablando con Fassbender. Créanme, no se van a arrepentir y van a pensar en los puntos anteriores de esta lista a lo largo de toda la película.