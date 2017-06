Los mejores personajes de Johnny Depp

Johnny Depp no es el mismo si no lleva sus gafas azules. Detrás de una mirada inexpresiva, una sonrisa parca y, casi siempre, un sombrero, se esconde un hombre polifacético que le ha dado vida a más de 60 personajes inolvidables del cine.

Este actor estadounidense (Kentucky, 1963) agrega a cada uno de sus roles un tinte fantástico y extravagante. La mayoría de sus personajes más exitosos han sido producto de películas dirigidas por Tim Burton. Han filmado juntos ocho películas en 22 años.

A continuación, vea un repaso de la trayectoria cinematográfica del actor, que por estos días celebra sus 54 años:

Tom Hanson, Comando especial (1987)

Johnny Depp debutó en el mundo del entretenimiento en la serie televisiva, de Patrick Hasburgh y Stephen J. Cannell, emitida desde 1987 hasta 1991. Con tan solo 24 años, el actor interpreta al oficial Tom Hanson, quien vive inmerso en varias aventuras y misterios policíacos. Debe resolverlos haciéndose pasar por infiltrado en un colegio, pues todos los capítulos giran en torno a problemáticas juveniles como el consumo de drogas, el alcoholismo y el abuso sexual, entre otros.

Edward Scissorhands (1990)

En su primera colaboración con Tim Burton, Depp interpretó a Eduardo Manos de tijera, un hombre creado a partir de un robot, que como su apellido indica tiene una peculiaridad. Se trata de un personaje de pocas palabras, que solo pronuncia 159 durante toda la película.

Eduardo tiene una vida común y corriente junto a una familia de clase media que lo adopta y de cuya hija adolescente, interpretada por Winona Ryder, se enamora. A pesar de no ser como los demás encuentra una faceta positiva a su diferencia y explota su talento esculpiendo figuras en los jardines, y tiempo después, haciendo cortes de pelo. Por no encajar en dicho contexto social, decide aislarse y retornar a su lugar de origen.

Ed Wood (1994)

En esta película, a blanco y negro, el actor encarna al director de cine norteamericano Ed Wood, que ostenta el infame título de “el peor director de todos los tiempos”. La historia se centra en su trayectoria profesional, desde que empieza con el rodaje de sus primeros largometrajes. Estos giran en torno a temáticas controversiales, por ejemplo, lleva a cabo una cinta en la que se viste de travesti. Con esta película fue nominado, el mismo año, a mejor actor de reparto en los Globos de Oro.

Teniente Víctor, Antes que anochezca (2000)

Depp tiene un papel secundario como “Bon Bon”, el Teniente Víctor. La cinta le valió a Javier Bardem la nominación al Premio Óscar como mejor actor por su papel como el poeta cubano Reinaldo Arenas. La trama se centra en la vida personal de Arenas que es bastante polémica, pues al ser homosexual y escritor el régimen castrista de Cuba lo persigue y lo encarcela. Esta película defiende la libertad, en todas sus facetas, y rompe con los paradigmas sociales de la época. Arenas, quien padecía de SIDA, se suicidó en Nueva York el 7 de diciembre de 1990.

Jack Sparrow, Piratas del Caribe I- V (2003/2017)

El capitán impertinente, excéntrico y sagaz es uno de los personajes célebres de Johnny Depp. Como cualquier pirata, Sparrow vive apasionado por los tesoros, los barcos y las aventuras en alta mar. Depp es el alma de esta comedia, que proyectó hasta ayer su quinta parte “Piratas del Caribe, la venganza de Salazar” en las salas de cine del país. Según el actor, “el personaje de Jack Sparrow es una mezcla entre Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones y el personaje animado, Pepe Le Pew”.

Willy Wonka, Charlie y la fábrica de chocolate (2005)

La primera película basada en el libro, publicado por Roald Dahl en 1964, se estrenó en 1971. Sin embargo, la interpretación de Johnny Depp como el dueño de esta fábrica de chocolates en la versión renovada de Tim Burton es magistral. Todos recordamos los traumas de su infancia que potencian su aversión por los padres. La obsesión de su papá por los dientes perfectos, y el hecho de no haber probado un dulce durante toda su infancia, impulsan a Wonka a cumplir su sueño: abrir una fábrica de chocolates.

Sweeny Tood, El Barbero diabólico de la calle Fleet (2007)

Diecisiete años después el actor vuelve a encarnar un barbero, pero esta vez un hombre que se opone a la inocencia y la timidez. Se trata de un asesino en serie que convierte a sus víctimas en pasteles de carne. En esta producción trabaja junto a Tim Burton y otra de sus compañeras recurrentes de set, Helena Bonhan Carter. La actriz interpreta a su cómplice la Señora Lovett, que es dueña de la pastelería. Johnny Depp ha estado nominado tres veces a los Premios Óscar, y nueve a los Globos de Oro quedándose con la estatuilla a mejor actor de comedia musical por este papel en 2008.

El Sombrerero loco, Alicia en el país de las maravillas (2010) y Alicia a través del espejo (2016)

El cabello naranja rizado, los ojos verdes claros saltones, y un gran sombrero mágico son la esencia de este personaje. Basado en la novela de Lewis Carroll de 1865, Tim Burton imprime en el Sombrerero una personalidad arrolladora, polémica y bipolar: su piel y sus ojos cambian de color según su estado de ánimo. Se convierte en el defensor y amigo entrañable de Alicia, tanto así que en la secuela “Alicia a través del espejo” (2016) los roles se intercambian y es la joven quien esta vez lo ayuda a buscar su familia.

Alexander Pearce/ Frank Tupelo, El Turista (2010)

Con esta interpretación el actor rompe lo tradicional, dejando de lado la fantasía y la imaginación que caracteriza sus personajes para darle vida a un ladrón. Junto a Angelina Jolie recorre las esquinas de Venecia huyendo de unos inversionistas rusos que lo persiguen, por toda la ciudad, cobrándole una deuda de millones de dólares. El álter ego de Pearce es Frank Tupelo, un profesor universitario norteamericano. Esta cinta, nominada tres veces a los premios Globos de Oro, reúne escenas de amor, acción, crimen e intriga.

¿Y sus personajes desconocidos?

A pesar de no haber saltado a la fama con estos papeles, vale la pena resaltar la primera aparición cinematográfica de Johnny Depp en “Pesadilla en la calle Elm” (1984) interpretando a Glen Lantz, el novio de Nancy Thompson.

En 1990 el actor interpretó a Wade Walker, un adolescente de los años cincuenta, en la película Cry Baby del director estadounidense John Waters (1946).

Y cómo olvidar su actuación en el video musical “Into the Great Wide Open” de la banda de rock norteamericana Tom Petty and the Heartbreakers.