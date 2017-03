¿Y si le hicieran segunda parte a estas películas?

Si cualquier ejecutivo de Hollywood está interesado en una secuela, ya que están tan de moda, acá le tenemos los resúmenes de las segundas partes de estos clásicos.

THE BREAKFAST CLUB

Los de The Breakfast Club terminan arrestados por portarse mal en su reunión de 30 años de graduados. Cuando el marido de Molly Ringwald llega a pagar la fianza para sacarlos de la cárcel, encuentra a su esposa sentada en una esquina con Judd Nelson recordando viejas historias, como “ese arete que me diste me infectó la oreja”. Después de miradas incómodas y despedidas en las que todos se dicen menos de lo que quieren decir, le dejan una carta al carcelero en la que dicen que son “Un ama de casa adicta al Valium, un frustrado vendedor de zapatos, un desarrollador de Apps, una diseñadora importantísima y vocera de Head and Shoulders y un bartender. Cordialmente, The Happy Hour Club”.

THE GOONIES

Aunque Richard Donner tenga 87 años, acepta hacer la secuela de los Goonies porque Chris Columbus y Steven Spielberg decidieron escribirla. En esta segunda parte, todos los Goonies son ya adultos y tienen familias. Mikey sigue con asma, Mouth se ha hecho cirugías en la cara, Chunk está flaco y Data es el único exitoso. Así como en la primera parte, los chicos y sus familias están en riesgo de perder sus casas. Mientras ellos intentan resolver el problema como adultos, sus hijos se meten en una nueva aventura. Al final, los viejos Goonies deciden ayudarles a los nuevos Goonies y el grupo entero grita “GOONIES NEVER SAY DIE”.

FERRIS BUELLER’S DAY OFF

Si tenemos en cuenta que desde la adolescencia Ferris tenía un excepcional talento para manipular a los demás y que ama los lujos, a nadie le sorprenderá que ahora que es adulto sea un político. “President Bueller’s Day Off” es la secuela en la que Ferris, ahora presidente de Estados Unidos, decide hacerse el enfermo, saca a Cameron del hospital psiquiátrico en el que está internado por un ataque de nervios que sufrió en la oficina, se disfrazan y van en un jet privado de ciudad en ciudad cometiendo excesos. Al final de la película, después de 24 horas de fiestas y diversión, confirmamos la popular teoría de que Ferris es solo parte de la imaginación de Cameron, como en Fight Club.

BIG

En “Small”, la sequela de “Big”, Josh, o sea Tom Hanks, es un adulto pero esta vez es de verdad. Josh es un adulto que está bastante jodido de la cabeza. Eso de convertirse en adulto cuando era un niño y acostarse con una mujer adulto cuando solo tenía 13 años lo dejó con traumas que todavía no lo han dejado tener una relación saludable. Para él ser adulto no es divertido, entonces va a la máquina de Zoltar de nuevo pero esta vez le pide ser un niño. Ahora que tiene 13 años otra vez, Josh disfruta de la irresponsabilidad y siente que tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. El problema es que en el colegio le hacen bullying por hablar como adulto y no usar la jerga juvenil. Deprimido por esto y por el hecho de que las que le gustan son solo mujeres de 40 años que nunca le van a parar bolas a un niño de 13, Josh vuelve a ser adulto.

E.T.

Para la secuela de E.T. podemos imaginar varias cosas pero ninguna será tan absurda como la versión real que Spielberg y la guionista Melissa Mathison alcanzaron a planear en los 80. “E.T. 2: Nocturnal Fears” empieza igual que la primera, con una nave espacial que aterriza en el medio de un bosque. La diferencia es que estos nuevos extraterrestres son malvados. Son igualitos a E.T. pero albinos. Resulta que los blanquitos odian a los extraterrestres de color, como E.T., y vinieron a la tierra a buscarlo. Como E.T. se fue del planeta hace rato, estos nuevos aliens racistas se divierten cazando y matando animales en el bosque. Un día, Elliot y su familia los encuentran en el bosque y los albinos sienten que ellos tuvieron que ver algo con E.T. entonces los congelan con sus poderes, los suben a la nave y los torturan. Al final, después de estar quién sabe dónde, E.T. llega, los rescata a todos y los espectadores que están en el cine le tiran lo que quede de sus crispetas a la pantalla.