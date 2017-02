La Academia, Oscar y el uso del verbo ningunear

Según la RAE, Ningunear es Menospreciar a una persona, no hacerle caso o no tomarla en consideración. Aquí hacemos una breve lista de las películas y actores ninguneadas en 2017 por los premios Oscar.

Todos los años, las nominaciones de los premios Oscar son esperadas como la prima de navidad.La gente del glamour y la cinefilia hace sus apuestas, son las apuestas del glamour.

En Colombia, por ejemplo, el año pasado El abrazo de la serpiente nos hizo estar pegados de la premiación por lo menos hasta que nos ganó el Hijo de Saúl. Pero solo los más débiles y con ganas de madrugar los lunes apagan el televisor sin llegar a ver quién se lleva el premio a mejor director o mejor actor.

Sobre mejor cortometraje animado, pocos pasan sus ojos. Sobre los documentales ya son más quienes quieren ver que recomienda el mundo de las carpetas rojas. En la pasada Berlinale el porcentaje de documentales fue más que de largometrajes de ficción, este género aunque tiene adeptos igual no merece aún tanta apuesta.

En el tema de películas, sin embargo, la cosa se pone peluda.

Ante los ojos del mundo, la mayoría de cine amantes, muchos quedaron por fuera y viéndolo desde ángulos objetivos – o al menos haciendo el intento- este año fueron varios los descabezados.

Amy Adams, esta actriz cada año se esfuerza más y no hay nominación que logré convocarla. En Animales Nocturnos de Ford, su interpretación fue escueta y sencilla, está bien, no, con esta no. Pero y ¿qué pasó con sus esfuerzos valiosos en Arrival? Sumado a esto está el error momentáneo que tuvo la página oficial del evento en donde Adams y Tom Hanks estuvieron nominados por varios minutos. Un caso virtual muy bochornoso que solo se podría equiparar con la falla de la Miss Universo en 2015.

Adams ha tenido que conformarse con sus nominaciones en los Globo de Oro y en los Bafta, porque en esta ocasión, fue decapitada. Muchos la comparan con Leonardo Di Caprio, pero es que Leo sí estuvo nominado, Amy no. Cinco veces nominada y ni una vez ganadora, a Amy Adams al parecer le va a tocar dormir dentro de un caballo muerto para llevarse la estatuilla.

Otro caso extraño es el de Aaron Taylor-Johnson, quien se llevó el globo de oro a mejor actor de reparto por Animales Nocturnos, pero en los Oscar la cosa solo favoreció a Michael Shannon como el policía justiciero y desahuciado que le ayuda a Gyllenhall a cobrar venganza. En este caso, aunque el papel de Michael Shannon es buenísimo, la cara de psicópata de Taylor Johnson no la nivelaba nadie.

Olvidar a Martin Scorsese ha sido un poco estrafalario, pero no solo Silencio la ha ignorado la Academia si no todos los premios anteriores como Globo de Oro, Critics Choice Awards y Bafta entre otros. Se ha leído mucho en medios sobre esta situación y la palabra usada ha sido “ningunear”. Así que el Silencio fue ninguneado en importantes categorías, pero por ejemplo en el tema de sonido aporta una de las pocas cuotas latinas para esta ocasión con Rodrigo Prieto a mejor fotografía.

Hugh Grant hace un papel para aplaudir de pie, pero no le alcanzó la puntuación (¿acaso la cosa es con puntuación?). En los Globo de oro al menos quedó nominado por el papel del esposo de la desafinada Florence Foster Jenkins.

Es cierto que Annette Benning cada vez compite con su marido Warren Beatty para ver cual de los dos se estira más la piel, pero por esta condición no merecía ser sacada de la competencia, pues su papel en Mujeres del Siglo 20, deslumbra con su sutileza.

Tom Hanks apareció por microsegundos nominado en la web oficial y hace parte de otra película descabezada, Sully de Clint Eastwood. Si bien es cierto que una vez Eastwood se ganó un montón de nominaciones con su película aburrida sobrevalorada y guerrerista ¨El francotirador¨, no había necesidad de descabezar a Tom Hanks que hizo un papel maravilloso como el piloto en problemas. Para Sully solo hubo una nominación a edición de sonido.

Si Meryl Streep está nominada para lograr cumplir un récord Guinness, ¿por qué no Hanks? Otro ausente en las nominaciones del Oscar fue Michael Keaton por su protagónico en El fundador, tampoco entendemos pues McDonald`s en muchos países es Kosher.

El cine iberoamericano también dio bajas en esta ocasión. Ningunearon a Julieta de Almodovar y Neruda de Larraín no alcanzó ni para invitación. A Larraín seguro lo han invitado por Jackie, que además de mejor actriz para Natalie Portman, tiene nominaciones en vestuario y sonido. De Portman hablamos después. A la cuota Latina que ya mencionamos con Prieto se suma Lin Manuel Miranda con la música de Moana y en cortometrajes el español Juanjo Jimenez con Timecode. Lin Manuel la tiene complicada compitiendo con La la land, pero nuestras oraciones están con el.

Ryan Reynolds mereció una nominación a los Globo de Oro por su fantástica interpretación de Deadpool, sabemos que puede ser denso nominar tanto super héroe pero es que la película no corrió suerte ni siquiera en las categorías técnicas donde también como Reynolds se hizo excelente.

Muchas son las ausencias, no hay tantas categorías como en los Globo de Oro – que además son eternos- pero también hay mucho palo en este reinado.

Octavia Spencer es maravillosa, su Oscar a mejor actriz de reparto por The Help, fue más que bien merecido, pero ¿no es un poquito exagerado nominarla por Talentos Ocultos? Nos parece que lo hizo mejor en esa misma película Jannelle Monáe.

Natalie Portman ha sido nominada a mejor actriz, pero no ha sido una nominación que nos parezca favorita dentro de sus actuaciones, ella lo ha hecho muchísimo mejor en otras ocasiones. Pudo ser el puesto de Annette. Igual en casi todas las premiaciones Emma Stone se ha llevado a todas las nominadas y quizás si por sorpresa no es Emma podría ser Isabelle Huppert, la francesa que también se llevó el globo de oro a mejor actriz dramática. En esta ocasión para los Oscar Stone y Huppert están en la misma categoría por lo que Portman no tiene mucho chance afortunadamente.

Por supuesto siempre hay pros y contras, gustos y disgustos en estos premios, pero si abusaron de que a Dory se le olvida todo a los treinta segundos y no fue nominada siendo su película Buscando a Dory la más taquillera animada en 2016. ¿Qué podemos esperar?