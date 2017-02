¿Por qué Moonlight está nominada a Mejor Película en los Oscars?

Crecer en uno de los sectores más violentos de Miami en los años 80, rodeado de drogas y pobreza forman el camino de cualquiera, o al menos así parece el destino de Chiron, un niño tímido que crece al lado de un expendedor de drogas, enfrenta las falsas amistades y se convierte en un tipo rudo que toma el control de la venta de drogas en ‘Liberty City’, un destino imposible de esquivar.

El genio detrás de esta película es Barry Jenkins, un joven director afroamericano de 37 años que adaptó a la perfección la obra de dramaturgo Tarell Alvin McCraney, ‘Moonlight Black Boy Look Blue’. Esto se ve reflejado en sus tres premios como Mejor Director en la National Society of Film Critics, National Board of Review y la Asociación de Críticos de Cine de Austin.

Más que una película nominada a los Oscars, Moonlight es un documental que retrata la vida de miles de jóvenes que están atrapados entre un personas que se hacen pasar por buenos samaritanos como Juan (Mahershala Ali), el expendedor de drogas que acoge a Chiron y personajes detestables como Paula (Naomie Harris), la madre de Chiron quien abusa de las drogas y no tiene control alguno sobre su vida o la de su hijo.

La cinta es difícil de ver, pero no por lo lenta y dramática sino por lo impactante que puede ser la realidad del mundo en el que vivimos. Moonlight no sólo muestra el racismo, sino lo difícil que es negar la homosexualidad en un ambiente hostil que rompe los clichés en un viaje que comienza desde la niñez y termina en la adultez.

De cualquier forma esta película, que dura 111 minutos, lo mantendrá pegado a la pantalla por la estética perfeccionista que tiene cada encuadre, con juega con la luz natural y artificial que representan el drama emocional por el que pasa cada personaje.

Por otro lado, la música está hecha con violines, violonchelos y un piano que se adaptan a cada etapa de Chiron en su niñez, adolescencia y adultez. Para ello, los compositores Nicholas Britell y Barry Jenkins utilizaron estos instrumentos y distorsionaron su sonido a medida que pasa el tiempo en la cinta.

No por nada Moonlight es una de las grandes promesas de los Oscar con 8 nominaciones entre las que están Mejor Película, Director, Actor de Reparto, Actriz de Reparto, Guión Adaptado, Fotografía y Montaje.