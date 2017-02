Dev Patel: “Lion es un himno a la diversidad”

Cuando tenía cinco años, Saroo Brierley estaba en una estación de tren de la India esperando a su hermano, que jamás llegó. El pequeño Saroo tuvo que pasar tres semanas perdido en las calles de Calcuta y terminó en un orfanato. Allí fue adoptado por una familia australiana. Durante años intentó buscar a sus padres naturales, pero solo después de un cuarto de siglo, y gracias a la ayuda de Google Earth, logró reencontrarse con su madre en un pequeño pueblo llamado Khandwa.

Brierley publicó un libro con sus memorias llamado A long way home y ahora su historia de vida ha sido llevada a la pantalla grande bajo el nombre de Lion (Un camino a casa, en la versión en español) y la dirección del australiano Garth Davis. La cinta, que se estrena a mediados de febrero en Colombia, tiene seis nominaciones a los Premios Óscar, incluyendo la de mejor película y mejor actor de reparto.

El joven británico Dev Patel es el encargado de darle vida al Saroo Brierley adulto que emprende la desesperada búsqueda de su familia. Patel saltó a la fama en 2008 con su papel de Jamal Malik en Slumdog Millionaire, un adolescente indio que vive en la absoluta pobreza, pero que gracias a sus experiencias en la calle, contesta correctamente todas las preguntas del programa Quién quiere ser millonario.

El actor de 26 años, hijo de una trabajadora social y un consultor en tecnología, comenzó su carrera por iniciativa de su madre, que le insistió para que fuera a un casting de una serie británica llamada Skins. También ha trabajado en la serie de televisión The Newsroom, y en cintas como El exótico hotel Marigold.

Con Diners, Patel conversó sobre esta historia y su conmovedora interpretación, que no solo le ha valido comentarios positivos de la crítica, sino también su primera nominación a un premio Óscar.

¿Qué lo llevó a participar en esta película?

Sin duda, creo que es el tipo de papel que llega una vez en la vida. Después de leer el guion estaba lleno de lágrimas y todo mi equipo tuvo la misma reacción. El hecho de que estos sean eventos reales y de que en verdad existió un niño que tuvo que pasar por todas estas dificultades, además de sus dos madres y su hermano, es simplemente maravilloso y sobrecogedor. El guionista Luke (Davies) le hizo honor a la historia. Se trata de un himno a la humanidad, al amor, y resulta hermoso poder mostrárselo al mundo y hacer parte de este proyecto.

Nicole Kidman interpreta a Sue Brierley, la mujer australiana que adopta al pequeño Saroo

¿Cómo resumiría el personaje de Saroo?

Es un sobreviviente, y tiene un alma ferozmente decidida. Desde el principio de la película podemos verlo como un niño en uno de los ambientes más extremos en que se puede crecer, separado a la fuerza de su familia, y tiene que defenderse por su cuenta de esos adultos que son como depredadores tratando de capturarlo para utilizarlo en cosas terribles. Él logra esquivar esos peligros, adaptarse, huir y sobrevivir. E incluso cuando es adulto, se ve que nunca se da por vencido, es un joven hermosamente introvertido y complejo.

¿Cómo fue trabajar con Nicole Kidman?

La idea de trabajar con Nicole fue aterradora. Para mí, un tipo de Rayners Lane (Londres), recibir la noticia de que iba a compartir la pantalla con ella fue completamente alucinante. Pero se trata de una persona maravillosa, llena de gracia. Cuando entra en una habitación piensas “guau, esa es una verdadera superestrella”, pero también una madre amorosa, y ese es exactamente su papel en esta película. En realidad está actuando con el corazón. La conocí mejor cuando empezamos la gira de prensa y debo decir que es muy amorosa y cálida.

¿Y qué tal fue trabajar con Rooney Mara?

Rooney Mara es exactamente igual a Nicole. De nuevo, se trata de una persona que respeto muchísimo como actriz. Cuando nos conocimos fue muy interesante porque tuvimos que actuar como monos en una de las extrañas sesiones de ensayo de Garth Davis. No revisamos las escenas en el sentido tradicional, sino que Garth nos puso a desenvolvernos en una situación en la que Rooney estaba de malgenio conmigo. Así que tuve que entrar actuando como un mono y conseguir que dejara de estar brava. Con este ejercicio logramos crear esa facilidad al tacto que tienen las personas que se conocen desde hace doce o trece años. Rooney posee una fuerza asombrosa en la pantalla y es completamente impresionante.

Dev Patel saltó a la fama mundial luego de protagonizar la película Slumdog Millionaire, de 2008.

¿Por qué cree que Garth Davis fue la persona indicada para dirigir Lion?

Garth es un ser humano muy especial, muy espiritual. También, un técnico del arte y entiende muy bien la fotografía, el uso de la cámara y la locación. Pero más que eso, entiende al ser humano. Ha vivido una vida muy plena, lo que lo convierte en el tipo de persona que quieres seguir y someterte completamente a su voluntad. En efecto, me llevó al límite con Lion, y se requiere un gran hombre para sacar siempre lo mejor de los otros.

Cuéntenos del ambiente que creó Davis para la filmación…

Tuve que prepararme durante ocho meses antes de poder hablar frente a la cámara. Así que cuando nos encontramos preparados para filmar, estábamos completamente llenos de emoción y ciento por ciento listos para hacerlo. Todos los personajes se sintieron así. Cuando te ponen en ese espacio, simplemente explotas, se siente muy real. Garth pone música entre tomas para mantener la energía. Es el tipo de persona que te da un abrazo si te nota preocupado o concentrado en cosas ajenas (a la escena), como por ejemplo que tu vestuario no te quede del todo bien. Y te abraza por dos minutos en pleno set. En el primer minuto te sientes como un idiota y después piensas “Oh”, y te empiezas a derretir. Es la persona que te centra. Con Garth Davis todo gira alrededor de la honestidad, la verdad y la quietud.

¿Qué parte de la experiencia de hacer Lion le impactó más?

Muchas cosas. Primero, el proceso y la transformación me trajeron un cambio físico. Ahora tengo barba y pelo largo porque Garth me obligó a hacerlo. Hay una escena al final de la película que me llevó a un lugar de la actuación muy honesto y real, algo que pocas veces puedes hacer como actor, pues estaba rodeado de aldeanos reales, que no eran extras puestos ahí. Fue cuando llevé a cabo la escena con Priyanka Bose, quien interpreta a mi madre y que había envejecido con maquillaje. Todos los aldeanos reaccionaron naturalmente a nuestra reunión. Hablaban un inglés muy limitado y no podían entender lo que yo estaba diciendo, pero igual podías sentir a todas estas personas inclinándose hacia nosotros.

Lo percibía como si fuera un espíritu rozándome la cara, llorando y riendo con nosotros. Fue completamente real, y nos sentimos como si fuéramos en ese momento una sola molécula de humanidad.

Patel se preparó durante ocho meses antes de comenzar a rodar la película. Aquí con Rooney Mara.

¿Qué espera que le quede al público al ver esta película?

Uno de los mejores comentarios que he oído sobre el filme, y lo he oído frecuentemente, es que la gente sale con ganas de llamar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, para decirles cuánto los aman. Es acerca de la unidad, la familia y este se trata de un mensaje hermoso para enviarle al mundo. Lion es un himno a la diversidad. Tenemos actores de Londres, Australia e India reunidos para contar esta historia. Es la máxima representación de la superación del que lleva las de perder.

Esta película habla de la importancia del hogar. ¿Qué significa el hogar para usted?

Es donde estén mis padres. Creo que de eso se trata esta película. Saroo, mi personaje, está tratando de reconectarse con su identidad y con su hogar. La belleza de esta cinta consiste en que Saroo es el producto de dos entornos amorosos. Uno es el de la madre soltera que sacrificó todo trabajando en una cantera para mantener el pan sobre la mesa de sus hijos sin perder jamás la esperanza. El otro es una mujer, con un espíritu igualmente hermoso, en Australia, que le da a su vida una segunda oportunidad. Saroo es una especie de capitel que conecta estos dos pilares de amor por él.