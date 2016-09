Mila Kunis y Kristen Bell hablan de la maternidad y el Club de las Madres Rebeldes

¿Con cuál de los personajes se relaciona más?

Kristen Bell: Definitivamente no con una en particular, porque por el bien de la película tuvieron que exagerarlas un poco, y soy muy afortunada de tener un buen balance en mi vida como mamá. No sé cuál escogería. No estoy tan consumida como Amy, no soy tan aislada como Kiki, no soy tan zorra como Carla, no soy tan mala como Stacy. Gracias a Dios ninguna, pero hay días que me siento cada una de ellas.

¿Qué es o qué sería una mala mamá?

Kristen Bell: Parte de la razón por la que hago esta película es porque quisiera tachar ese término. Creo que es una forma de rebajar a las personas, decir que eres una mala madre o criticar las habilidades de crianza es la peor forma de rebajar a una mujer y creo que por eso se debe de eliminar el termino. No creo que haya padres malos o buenos. Pienso que todos son diferentes, todos lo están intentando. Cuando tienes un bebe afloran los instintos para cuidarlo y sientes que eso es lo mejor que puedes hacer.



¿Cree que la película tiene ese espíritu?

Kristen Bell: Sí sí lo tiene, es todo sobre tener consideración, la abundancia de información te provoca una resaca de comparación. Cuando has visto todas estas formas de hacerlo, te hace sentir extremadamente insegura porque es la parte más importante de tu vida: cuidar a otro ser humano. Solo debes de tratar de relajarte un poco y confiar en tus propios instintos, ese es el mensaje de la película, disfrutar tu vida y los momentos de tu propia autonomía. Ésa es la belleza de la película, que estas mujeres están permitidas de tener momentos de autonomía porque creo que es muy saludable que una mamá recuerde que es una mujer.

¿Lee blogs de cómo ser una buena madre?

Kristen Bell:No blogs pero sí muchos libros para padres. Es justo como me siento sobre la Internet, en general me gusta absorber todo y desechar el 70%. Soy súper fan de los consejos no pedidos, se que es raro, pero me encanta que me los den, porque he hecho un compromiso de que alguien más impacte en mi autoestima, así es que me gusta captar toda la información y solo decidir lo que necesito.

¿Conocen a estas mamás en la vida real?

Mila Kunis: Oh sí, ¿tú no? Creo que si no las conoces, eres una… mantenlo en mente. Cuando dices que no, probablemente eres una de ellas.



Conozco a las mamás estrictas, las sobreprotectoras, las hippie, las que se fijan en todo…

Mila Kunis: Esto sería como la versión moderna de todas ellas, una versión actualizada…



Pueden hablar de su relación con las otras mujeres, ¿las conocían antes? ¿Había una amistad entre ustedes antes?

MK: Nosotras dos nos conocíamos desde hace un buen rato, hicimos una película hace 10 años.

KB: Siempre tratamos de trabajar juntas desde entonces…

MK: Tratábamos de estar en contacto. No conocía a nadie más. A Christina un poco… Pero nunca había trabajado con nadie más y ahora estoy locamente enamoradas de cada una, en verdad.

KB: Es un festival de amor porque todas estamos muy emocionadas de estar aquí.

MK: No sólo son grandes mujeres, sino también son ídolos de la comedia y es muy muy emocionante.

¿Qué tal es trabajar con dos directores?¿Ellos siempre están acuerdo en todo?

KB: Se complementan muy bien.

MK: Es cierto, uno es mucho más amigable con los actores y el otro es más amigable con la tecnología, más de la técnica y el estilo de filmación y el otro más sobre los personajes. Trabajan muy bien juntos. Yo he trabajado con tres parejas de directores. Trabajé con los Washowski, con los los hermanos Hughes, así es que es mi tercer pareja de directores…

KB: Estamos partiendo del hecho de que dirigir es un trabajo muy pesado, como el de una mamá y hay veces es mejor si tienes algo de ayuda.



Al ser los directores y guionistas de The Hangover ¿Encuentran muchas similitudes con ésta?

MK: Son situaciones muy cómicas con personajes reales. The Hangover es una situación cómica, vamos, despiertan con un tigre en su cuarto, pero lo que lo hace creíble es el hecho de que son personajes aterrizados. Cuando la ves dices: “Conozco a ese tipo. A ese también. Ah, ese soy yo”, es por eso que quieres ver Hangover 2 y Hangover 3, son divertidas y no están hechas para cambiar el mundo pero sí para disfrutar. Y creo que ésta es de la misma manera…



¿Les sorprende que dos hombres hayan escrito esto?

MK: No, porque cuando los conoces son los seres humanos más amables, aman a sus esposas, las respetan, aman a las mujeres, a las mamás. Este guión está originalmente escrito como un homenaje a sus esposas y las mamás de sus hijos y probablemente a sus propias madres.

KB: Y lo hicieron muy bien. Juntaron a varias madres en varias ocasiones sólo para que platicaran sobre sus niños y oír qué piensan. Muchos de los diálogos que hay los sacaron de ahí. Tuvieron una cena con una mamá que les dijo lo que Carla en el guión: “No me cae bien mi hijo, lo quiero, pero no me cae bien”. Y es la verdad, siempre vas a amar a tus hijos pero no siempre te caen bien.

El Club de las Madres Rebeldes, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, estará en las salas de cine colombianas el próximo 29 de septiembre.