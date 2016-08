Tim Burton: entrevista con el maestro de lo extraño

Tim Burton regresa a la pantalla grande con Miss Peregrine y los niños peculiares, una cinta inspirada en el primer libro infantil del escritor estadounidense Ransom Riggs, que fue publicado en 2011 y se convirtió en un best seller.

La historia narra la vida de Jack, un adolescente que de niño escuchaba historias fantásticas de su abuelo sobre una isla habitada por niños extraordinarios. Tras enfrentar una terrible tragedia familiar, el joven, interpretado por el actor británico Asa Butterfield, encuentra que el lugar existe y se desencadena una serie de aventuras trepidantes.

Burton, quien ha dirigido películas como Beetlejuice, Eduardo mano de tijeras y Alicia en el país de las maravillas, quedó fascinado cuando leyó el guión y una vez más decidió asumir el reto de tener una historia que involucre a personajes extraños y particulares y crear un universo con su particular sello. Además, la cinta cuenta con la participación de grandes nombres de Hollywood, como Samuel Jackson y Judi Dench.

El nominado a dos premios Óscar habló con Diners sobre esta nueva producción cinematográfica que se estrena a finales de septiembre en Colombia.



¿Cuándo leyó el libro de Ransom Riggs por primera vez?

Fue hace un par de años. No sé si vi el libro cuando se publicó o si alguien me lo envió. Realmente no sabía mucho acerca de la obra, pero esto fue positivo porque lo leí sin tener ninguna idea preconcebida.

En Miss Peregrine y los niños peculiares, Burton vuelve a poner sus ojos en Eva Green, con quien trabajó en Sombras Tenebrosas



¿Cómo le parecieron las fotografías del libro?

Fue lo que más me gustó. No tengo una colección tan grande como la de Riggs, pero me gusta observar y coleccionar algunas fotos. Amo el misterio que hay en ellas, así como la poesía, su rareza y el hecho de que ahí hay una historia, aunque uno realmente no sabe cuál es.



¿Cómo se dio la adaptación del libro a la película?

La guionista Jane Goldman, quien entiende a la gente peculiar, la había escrito y fue algo que ya estaba disponible. Me uní al proyecto porque me encantó el material.



¿Por qué decidió trabajar de nuevo con Eva Green?

Eva tiene esa cualidad de vieja estrella de cine, es decir, la conozco, pero no completamente, y eso es lo que me gusta de ella. En este mundo en donde se sabe todo acerca de todos, resulta agradable que conozcas a alguien con quien realmente te has conectado. Eso me pareció algo muy bello. Además, tiene grandes ideas y siempre me da la impresión de que, en cualquier momento, se puede convertir en pájaro [risas].



Samuel L. Jackson interpreta a Barron, el villano, ¿por qué lo eligió a él?

Bueno, Sam es alguien con quien siempre he querido trabajar. Es un actor del que jamás me canso, si está en una película quiero ir a verla. De igual forma, fue grandioso darle un aspecto que nunca antes había tenido. Al pobre le decíamos cosas como “¿le importaría si lo amarramos con estos alambres y lo arrastramos por aquí?” u “hoy vamos a prenderle fuego”… ¡Fue brillante y trabajaría con él en todo momento!

A las escenas que consideró atemorizantes, Burton les puso un toque sutil de humor y emoción.

¿Y cómo fue trabajar con Judi Dench?

Judi es grandiosa, atrapó la ballesta en la primera toma [risas]. Es una verdadera profesional. Y, de nuevo, es gracioso trabajar con este tipo de personas de una manera distinta a la que están acostumbradas (…) Lo asombroso es conocer gente así, que ha pasado por tanto, y que aún tengan esa chispa, curiosidad, arte, y espíritu positivo.

¿Cómo encontró la casa para los niños que aparece en la película?

Durante años he filmado muchas películas en Inglaterra, así que vi distintas casas por todo el país y luego lancé mis redes un poco más lejos. Y en esta casa de Amberes, en Bélgica, vi algo. Es como cuando conoces a un actor y algo especial te habla. Pasé por los arbustos y sentí que era un hogar para niños peculiares. En vez de construirla fue agradable que se tratase de una casa real, especialmente para los niños, pues tratamos de minimizar todos los efectos especiales para que ellos pudieran sentir el lugar.

La imaginación y lo improbable son la esencia de sus películas

¿Cómo encaja Miss Peregrine en las películas de los superhéroes?

Obviamente, el género de los superhéroes está vivo, pero nunca vi la película de esa manera. Siempre sentí que era una versión más humana y las habilidades de cada chico me parecieron menos como un superpoder y más como una aflicción. Además, la historia no es algo como “vamos a salvar al mundo”, es más bien algo así como “somos quienes somos, esto es lo que hacemos y quizás te podamos ayudar a salir de un problema o hacerle frente a alguna situación”. Fue este nivel, más mundano y humano, el que atrajo mi atención.

¿Así que hay un terreno poco claro entre habilidad e inhabilidad?

Sí, es tan solo algo que forma parte de los personajes. Es similar al muchacho que tiene muchos eructos, al que suelta muchos gases o al que tiene problemas para caminar. Estas son tan solo versiones más extremas de ese tipo de cosas.

¿Cómo era usted de niño?

Como Benjamin Button. De pequeño me sentía como si tuviera 80 años y me parece que justo esta mañana cumplí los 13. Es por eso que les doy mayor crédito a los niños. Los padres dicen “eso es demasiado atemorizante”, pero los chicos conocen sus propios límites con este tipo de cosas y esta película resulta bastante segura.

La revista Rolling Stone ha descrito Miss Peregrine como su “oda a lo extraño”, pero esta frase se podría aplicar a cualquiera de sus películas. ¿Le atraen los personajes extraños?

Siempre me he sentido atraído por ese tipo de personajes, pues así se siente uno en ciertos momentos de la vida. Aun cuando cambies y te vuelves más hablador, tengas amigos, éxitos o popularidad, son ese tipo de sentimientos los que se quedan contigo para siempre. Creo que esa es la razón por la cual me atraen tanto. Así mismo, también me gusta narrar una historia sin conocer todo lo que hay en torno a ella, pues eso mantiene el misterio.

Burton se siente atraído por personajes extraños. Aquí en una escena de la película Sweeney Todd.

¿Por qué es importante que los niños vean historias como esta?

Si regresamos a la época anterior a las películas, a los cuentos de hadas, esas son historias terribles. Son gráficas, grotescas, con madres que se comen a sus hijos. Pero yo tan solo creo que cuando eres nuevo en la vida todo es muy abstracto y los niños, de alguna manera, están procesando eso que intelectualmente no pueden entender. Considero que hay algo interesante acerca de este tipo de historias, o en el hecho de que yo mismo haya crecido con películas de monstruos y de fantasía. No son reales, pero lo son para mí y me ayudan a procesar cualquier asunto psicológico que intentemos entender en la vida. La abstracción es, de hecho, muy importante desde esa perspectiva. Además, las cosas que quizás parecían atemorizantes las traté de mezclar con humor y algo de emoción; no eran raras tan solo por el mero hecho de serlo.



¿Cómo ve esta película dentro del contexto de su carrera?

Bueno, el problema es –y esta es la parte que me pone incómodo– que mi carrera aún no ha terminado [risas]. Es como cuando tienes que elegir una escuela para tus hijos antes de que nazcan, hay algo que resulta incómodo. Lo único que puedo decir es que yo no busco a este tipo de personajes, sino que ellos son los que me encuentran. Es algo con lo que me puedo identificar.



Con una reputación como la suya, ¿es más consciente de cómo se percibe una película de Tim Burton?

Es un punto muy interesante, pero debo decir que soy muy tímido con la tecnología. Por ejemplo, no entro nunca a internet. He pasado toda mi vida como un niño, categorizando las cosas, y eso fue algo que me convirtió en “ese chico raro” (…) No me gusta enterarme de lo que dicen de mí. Siempre trato de sacar tiempo para mirar por la ventana y pensar acerca de las cosas, sin pensar en mí o en la parte financiera, como, por ejemplo, “¿voy a lograr dinero con esta película?”. Todas estas cosas van unidas con la fama, intento evitarlas y trato de enfocarme en presentar un aspecto tan artístico como sea posible en esta industria.