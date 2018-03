Rooney Mara en la piel de María Magdalena

La misión de María Magdalena, la nueva película del director Garth Davis (Lion), es narrar la historia de los últimos días de Jesús desde la óptica de la única mujer presente entre los apóstoles. Todo un reto para esta actriz, cuyo rostro era familiar, pero no tan conocido durante los primeros años de su carrera.

Hermana de la también actriz Kate Mara, tuvo una presencia destacada en películas independientes, como Dream Boy (2008) y Tanner Hall (2009), en las que interpretó papeles con una gran sensibilidad. Apareció, además, en la pantalla chica en series como La ley y el orden y ER. Luego, el director David Fincher la eligió para trabajar en La red social y después para ser la protagonista de la versión cinematográfica del best seller sueco La chica del dragón tatuado, con la que alcanzó el reconocimiento mundial.

Nacida en 1985 en Bedford, un suburbio de Nueva York, Mara hace parte de una dinastía deportiva en expansión que comenzó con los bisabuelos Art Rooney Sr. y Tim Mara, fundadores de las franquicias de la NFL Pittsburgh Steelers y Los Gigantes de Nueva York. Su abuelo fue Wellington Mara, uno de los propietarios más influyentes en la historia del fútbol americano profesional.

Pero a Mara no le gustaban en su infancia los deportes. En cambio, encontró consuelo e inspiración en obras de teatro y películas clásicas, una actividad promovida por su madre, Kathleen Rooney.

El objetivo de esta película, dirigida por Garth Davis, es poner a María Magdalena bajo una nueva luz, después de siglos de haber sido considerada una prostituta o una mujer en desgracia.

Años más tarde, cuando su hermana Kate se convirtió en actriz, quiso seguir sus pasos. Pero un miedo abrumador al fracaso le impidió continuar. Sin embargo, con el apoyo de su familia decidió mantener la constancia, algo que le ha dado frutos, pues ha sido nominada dos veces a los premios Óscar: en 2012 como actriz principal por La chica del dragón tatuado y en 2016 a mejor actriz de reparto, gracias a su papel en Carol.

Ahora, de nuevo, está dando que hablar con su rol de María Magdalena, largometraje que se estrenará en las salas de cine de Colombia el próximo 22 de marzo. Mara interpreta a esta mujer, que ha sido tema de controversia durante siglos. Resulta interesante verla cómo captura la esencia del personaje, especialmente junto a Joaquin Phoenix en el papel de Jesús, quien es, además, su pareja sentimental en la vida real. Diners conversó con ella en Londres.

¿Por qué decidió hacer parte de este proyecto?

El objetivo de la película es poner a María Magdalena bajo una nueva luz, después de siglos de ser considerada una prostituta o una mujer en desgracia. Ella era mucho más que cualquiera de esos sellos con los que la hemos conocido y no deja de ser interesante dar una nueva mirada, sin necesidad de teorías filosóficas o teológicas sobre lo que significó su vida. Ella, ante todo, era una mujer que logró ser cautivada por el carisma y las enseñanzas de Jesús. Y creo que lo que Garth quiso es contar esa historia; le interesó hacer una película espiritual, pero no necesariamente religiosa. Sé que esas dos cosas van de la mano, pero aquí están muy separadas.

¿No piensa que esta historia puede ser considerada feminista?

Va a ser tildada de muchas cosas, y si hay gente que piense que tiene una inclinación feminista en la historia de Jesús, también será bienvenida esa interpretación, por supuesto. Pero no estoy segura de qué tan feminista pueda ser esta situación: él cree que es Dios y ella también. Yo nací y crecí en una familia católica, conozco mucho esta historia por la catequesis y el colegio. Pero cabe aclarar que esta es una visión con licencias creativas, no tiene la menor intención de contar una historia basada en hechos reales. Porque después de todo, lo que conocemos de la Biblia y sus escritos es más una cuestión de fe.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la historia?

Que es fascinante y estimulante. El gran avance, creo, consiste en mostrar a los personajes como personas ordinarias, pero a la vez extraordinarias, así como la decisión de no representar a María como una mujer inmoral, sino como alguien normal. Cuando hablé con los productores, al comienzo del proyecto, me dijeron que no hay evidencia en la Biblia de que María fue una prostituta. Sentí que en el guion quisieron dejar las cosas claras al respecto. Creo que, a menudo, en las películas, las mujeres se definen por la relación sexual que tienen con un hombre y decidimos que aquí no era el caso.

Ante todo, asegura Rooney Mara, María Magdalena era alguien que logró ser cautivada por el carisma y las enseñanzas de Jesús

¿Se siente identificada con la forma como interpreta a su personaje?

Sí, en gran parte también porque mi familia hizo el árbol genealógico y fue interesante saber de dónde vengo. Y haber rodado en Italia fue satisfactorio, porque al hacerme las pruebas genealógicas de ADN resulté tener mucha sangre italiana. Eso me hizo sentir muy conectada con la historia, de una manera extraña, orgánica, que no puedo explicar.

¿Cómo ha lidiado con la fama?

No me identifico con la fama, solo soy yo, lo que ves es lo que soy. Entonces eso no es parte de mi identidad o vida diaria. Camino la mayoría de los días sin que me vean y sin que haya paparazzi que me sigan. Y en las ocasiones que sucede, les sigo el juego por un rato, y después me escabullo [risas].

Le pregunto eso porque estoy seguro de que con el reconocimiento que da su profesión puede significar algo de pérdida de libertad…

Sí, ese es el precio que pagas por ser artista y por hacer algo con lo que te has comprometido por completo. Pero cuando no estoy trabajando, trato de entregarme completamente a los demás y a las personas que amo en mi vida, a mi familia y amigos. La gente me pregunta qué hago en el tiempo libre que tengo y la verdad es que solo estoy viviendo mi vida, porque cuando estoy trabajando, estoy viviendo la vida de otra persona. Eso pasa si estás completamente inmerso en este mundo extraño del espectáculo, que no es real, sino que se siente real.

Usted tiene 32 años, ¿siente que hay algún cambio?

Sí, por supuesto. Creo que cada cinco años me siento como una persona diferente, en cada película me siento como una persona distinta. Y espero que eso no se detenga. Sé que entre los 20 y los 30 años es muy importante el cambio, pero creo que en cada década deberías estar irreconocible frente a la década anterior.

¿Y hay algo que le gustaría hacer a usted en esta etapa de su vida?

Trabajar y vivir sabiamente. En cuanto al trabajo, podría hacer más películas como esta; aún quiero hacer las cintas que me atrajeron en mis veintes, que son más oscuras, y que me gustan porque supongo que eso es parte de lo que estoy resolviendo en la vida (…) Ahora que estoy en mis treintas, al parecer me quedan solo diez o quince años antes de que mi carrera termine [risas]. Por lo tanto, creo que es refrescante trabajar con gente que cuenta historias emocionales y espirituales, pero no manipuladoras. Yo soy una cínica como todos ustedes, pero sí, creo que las historias como esta son en realidad importantes para la humanidad, especialmente en este momento.

Una de las cosas buenas de su trabajo es que tiene la oportunidad de rodar y actuar en diversas partes del mundo. ¿Qué sitios la han inspirado?

Hay tantos lugares diferentes. Kenia es uno de los lugares que me han inspirado. Y cuando tenía diecisiete años viajé durante cuatro meses por Ecuador, Bolivia y Perú. Eso definitivamente cambió mi vida, al venir de la hermosa burbuja en la que crecí, pude ver el mundo realmente por primera vez.

¿Qué tanto se mete en sus personajes cuando los interpreta?

Eso depende de la historia. Cada papel es diferente y cada director tiene un proceso y trato de adaptarme a lo que sea su proceso, porque al final del día, esa es la persona que hace la película.