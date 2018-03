George R.R. Martin estrenó tráiler de su nueva serie

El creador de Game of Thrones se apartó de las historias de imperios y traiciones para probar un poco de terror psicológico con ‘Nightflyers’. Vea el tráiler aquí.

George R.R. Martin está viviendo un momento dulce y Hollywood y el mundo entero lo saben. El creador de Game of Thrones rescató su novela ‘Nightflyers’, que escribió en 1985, para hacer una nueva serie, esta vez de la mano de SyFy y Netflix.

La historia está ambientada en un futuro distópico, meses antes de la destrucción de la Tierra. Ocho científicos y un telépata son los encargados de encontrar la solución en lo largo y ancho del universo. Su búsqueda los lleva a conectarse con una nave alienígena, que posiblemente tiene una solución para salvar a la humanidad. Sin embargo, con cada comunicación con la nave, los científicos empiezan a sospechar que se trata más de una trampa que de una salvación.

El proyecto tendrá diez capítulos y promete ser una de las grandes series de 2018, pues cuenta con un elenco liderado por Phillip Rhys (24); Gwynne McElveen (Vikings); David Ajala (Brotherhood); Gretchen Mol (Manchester By The Sea); Eoin Macken (The Night Shift) y Angus Sampson (Fargo), entre otros.

La primera temporada se grabó principalmente en Irlanda. La serie estará disponible el 22 de septiembre en Syfy (Estados Unidos), mientras que a nivel mundial habrá que esperar dos meses más para que Netflix la estrene en su plataforma.

