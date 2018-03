Dos tráilers con Armie Hammer

El protagonista de Call Me By Your Name aparecerá próximamente en una película de drama y otra de comedia, ambas con elencos de primera.

¿Sabía que Armie Hammer fue uno de los actores principales en The Social Network, El llanero solitario y El agente de CIPOL? Tal vez no lo recuerde porque las películas no llegaron a trascender tanto como Call Me By Your Name, película que estuvo presente en todas las premiaciones de la industria, y que en cierto modo le dio ese empujón que tanto esperó para entrar al mundo de los actores más cotizados de Hollywood.

De ahí que el director Stanley Tucci lo llamara para contar la historia de la amistad entre James Lord, un crítico de arte estadounidense, ex miembro del ejército estadounidense y gay, y el pintor italiano Alberto Giacometti, interpretado por Geoffrey Rush.

La historia está ambientada en París de 1964, cuando Lord recibió la invitación a posar para un retrato de su amigo Giacometti. Lo que debía ser una sesión de un día se convirtió en varios meses, en los que la relación entre los dos hombres pasó de una simple cordialidad a una amistad vitalicia.

‘The final portrait’ está inspirada en los diarios del escritor, en los que plasmó todas las conversaciones más interesantes durante su estadía en la capital francesa. Geoffrey Rush (Albert Einstein, la serie); Clémence Poésy (Harry Potter y el Cáliz de Fuego) y Tony Shalhoub (The marvelous Mrs. Maisel) completan el reparto del largometraje que se estrenará el 23 de mayo de 2018.

Por otro lado, en un papel que promete mostrar todo su rango actoral, Hammer interpretará a Steve Lift, un profesor de lenguas en ‘Sorry to Bother You’. La película cuenta la vida de Cassius Green (Lakeith Stanfield, Get Out), un asistente negro en un call center que descubre que la clave mágica del éxito es hablar “como un blanco”.

El humor ácido y los comentarios racistas que tanto se censuran en los medios estarán presentes en el primer largometraje del rapero Boots Riley, que se estrenó en el pasado Festival de Sundance.

Tessa Thompson (Thor Ragnarok); Terry Crews (Brooklyn Nine-nine), Steven Yeun (The Walking Dead) y Danny Glover (Almost Christmas) completan el reparto de la película que llegará a los cines el próximo 6 de julio.