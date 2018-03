Nueva música de fin de semana

Nuevo disco de Stone Temple Pilots, la última canción de Andrés Cepeda con Cali y El Dande, David Bisbal con el colombiano Sebastian Yatra, y lo último de Imagine Dragons y The Chainsmokers.

En esta semana encontramos ritmos para todos los gustos, y mucha fiesta para celebrar el festivo.

Vea a continuación las 5 canciones que marcan el ritmo del fin de semana:

Andrés Cepeda con Cali y El Dandee – Te voy a amar





Esta última canción de Cepeda es el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico luego de su exitoso álbum Mil Ciudades, que se estrenó en 2015. No es la primera vez que Cepeda y Cali y el Dandee trabajan juntos; en 2016 hicieron una versión de “Por el Resto de mi Vida”, pero esta vez vienen con una canción original.

El video se rodó entre Suesca y Bogotá bajo la dirección del reconocido director de cine venezolano, Nuno Gomes. La historia trata de alguien que no está preparado para amar, y debe tocar fondo para poder reconocer sus errores y así luchar por lo que estuvo a punto de perder, apunta Cepeda.

Imagine Dragons – Next To Me





La banda presentó su último sencillo el pasado 21 de febrero pero hasta este 13 de marzo se lanzó el cortometraje de 12 minutos dirigido por Mark Pellington que narra la historia de amor tras de la canción.

Este director que ha creado piezas para grandes bandas como Pearl Jam, Foo Fighters y Michael Jackson, ha trabajo esta vez para producir el video de una de las canciones más novedosas de Imagine Dragons.

Stone Temple Pilots





La famosa banda estadounidense lanza su nuevo álbum Stone Temple Pistols, que es el primer trabajo discográfico con el nuevo vocalista Jeff Gutt.

A pesar de ser una de las bandas más exitosas de los 90, consideran que la única forma de mantener viva su música y de hacer honor a su historia es seguir trabajando.

David Bisbal y Sebastián Yatra – A partir de hoy





El pasado 15 de marzo salió a la luz la colaboración entre el español y el colombiano con aires de música latina y romance. De acuerdo con Bisbal, el público español hace mucho pedía una canción de “rumba latina” del cantante, además de una colaboración con artistas latinoamericanos.

“Escuché vuestras peticiones y aquí estoy de nuevo con una rumba latina. Gracias Sebastián Yatra por tu arte y tu alegría”, publicó en su Instagram.

The Chainsmokers – Everybody Hates me





Dispuestos a continuar con su racha de éxitos el dúo lanzó su última canción ‘Everybody Hates Me’ que planea romper récords. Este nuevo sencillo muestra un estilo más melódico, que es un abrebocas de la nueva faceta de The Chainsmokers y además un preámbulo del nuevo álbum.