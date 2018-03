¿O.J. Simpson por fin confesó lo que hizo en 1994?

O.J. Simpson está gordo. Está gordo, canoso, y tiene la mirada perdida. A sus 70 años se le nota el cansancio de la fama, la culpa y los nueve años que tuvo que pasar en prisión tras ser encontrado culpable por un secuestro y robo a mano armada, que terminaron en octubre de 2017.

Sin embargo, cuando aparece una cámara, un periodista o un reportero, Simpson esboza una sonrisa, su mirada se centra y acepta hablar con gusto de su vida y de sus antiguos triunfos que lo llevaron a estar en el Salón de la Fama de la NFL.

Su vida fue un espectáculo del que abogados, periodistas, jueces, policías y testigos se aprovecharon para escribir bestsellers desde el 12 de junio de 1994, cuando hallaron a Nicole Brown, su esposa, y Ronald Goldman, amigo de ella, asesinados a las afueras de la casa de Brown.

A post shared by Soledad O'Brien (@soledadobrien) on Mar 11, 2018 at 6:10pm PDT

“El jugo”, como le llamaban dentro de las canchas, fue el primer y único sospechoso del asesinato. Siempre fue así. La huida en alta velocidad que el mundo entero vio en televisión, sumada a los guantes negros de cuero y las gotas de sangre que posteriormente encontró la policía en su camioneta Ford Bronco, además de las muestras de su ADN en la escena del crimen, eran más que suficientes evidencias para condenarlo. Sin embargo, sus abogados, llamados el “dream team judicial”, dilataron el caso un año exacto hasta que el juez, Lance Ito, y el jurado, lo declararon inocente.

Sin duda, este caso suscitó la atención del mundo entero, pues aparte de ser un juicio televisado, fue también el momento perfecto para que los abogados mezclaran el caso con los hechos de violencia racista a manos de agentes de policía de California y todo Estados Unidos.

Aunque en 1997 un tribunal civil declaró culpable al deportista y le pusieron una multa de 33,5 millones de dólares, Simpson nunca entregó este dinero ni aceptó lo sucedido en 1994… hasta hoy.

Un cuarto de siglo después, Fox emitió las entrevistas que O.J. Simpson dio a los escritores Pablo Fenjves y Dominick Dunne para el libro ‘Si lo hubiera hecho: confesiones de un asesino’ (2007), bajo el nombre: “O.J. Simpson: ¿La última confesión?”. Allí se puede ver al futbolista reiterando que se trata una construcción hipotética de los hechos.

“Estaba conduciendo con Charlie (un amigo del futbolista) hasta la casa de Nicole, con un cuchillo, una gorra y unos guantes. Luego empecé a discutir con Nicole y su amigo”.

“Recuerdo que cogí el cuchillo, recuerdo esa parte, quitándole el cuchillo a Charlie y para ser sinceros, después de eso no recuerdo nada, excepto que estaba ahí y estaban pasando cosas”.

Simpson se ríe y continúa relatando su historia: “No creo que dos personas pudieran haber sido asesinadas de esa manera sin que todo acabara cubierto de sangre. Todos hemos visto las espeluznantes fotografías, todo estaba cubierto, quizás por eso debí quitarme el guante antes de irme”.

Luego hay un silencio y continúa: “No recuerdo haberlo hecho (quitarse el guante), pero obviamente lo hice porque encontraron el guante ahí”, concluye.

First video from our OJ special. Airs Sunday 8p on Fox. Words can't quite do it justice: pic.twitter.com/UkvgcepBuH

— Soledad O'Brien (@soledadobrien) 7 de marzo de 2018