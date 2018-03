Escuche ‘Can’t Deny Me’, la nueva canción de Pearl Jam

El poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para levantar ampolla, no tiene límites. Primero estuvo a punto de empezar una guerra nuclear con Kim Jong-un de Corea del Norte y ahora “obligó” a Pearl Jam a lanzar una canción de protesta en contra de sus políticas.

La banda, que por estos días está en el Lollapalooza de Chile, lanzó esta canción, que bautizaron ‘Can’t Deny Me’ y que está dedicada al presidente Trump:

“Tus mentiras son enfermas, son enfermas y viles. Plantas tus semillas mentirosas, mira cómo las raíces se apoderan del país que envenenas. Puedes ser rico, pero no puedes negarme. No tengo nada, nada más que la voluntad de sobrevivir. No puedes controlarme y no puedes negarme”, dice un fragmento de la canción.

Vea también: Pearl Jam anuncia nuevo álbum y documental

Con este lanzamiento, Pearl Jam rompió la sequía de 5 años sin nueva música, desde el lanzamiento del décimo álbum ‘Lightning Bolt’ de octubre de 2013. No se sabe si el sencillo hace parte de un álbum; lo que sí se espera es que la banda, liderada por Eddie Vedder, interprete esta canción en Lollapalooza de Chile, que se celebrará del 16 al 18 de marzo.