Se vienen ocho discos nuevos de David Bowie

Parece que ocho discos fueran una oleada de sorpresas para un solo año. Sin embargo, Bowie tenía planeado que fuera así en el caso de la reedición de ChangestwoBowie de 1981, que saldrá a la venta el 13 de abril, y el vinilo de Aladdin Sane de 1973, que estará disponible el 20 del mismo mes.

Por otro lado, el 21 de abril, que desde hace años se conoce como el Record Store Day, servirá de excusa para encontrar Welcome to the Blackout, conocido como el álbum grabado en los concierto que dio Bowie en Londres durante el 30 de junio y 1 de julio de 1978.

A este álbum se suma la versión completa de ‘Let’s Dance’ en un disco de 12 pulgadas y ‘Bowie Now’, un vinilo que solo salió en Estados Unidos en 1977.

Vea también 4 Tiendas de discos que nos hicieron soñar con trabajar en ellas

Por si fuera poco el Museo de Brooklyn está preparando una exposición especial del artista llamada David Bowie Is. Para promocionarla en todo el mundo, lanzaron una serie de vinilos exclusivos para la venta como lo son: ‘Time’ / ‘The Prettiest Star’ en un vinilo de siete pulgadas; ‘Live in Berlin’, un mini-LP con ocho canciones grabadas del concierto que Bowie dio el 16 de mayo de 1978 en Berlín; y un vinilo de ISelect, un álbum con las mejores canciones del artista de 2008.

Vea los detalles de cada álbum

ChangestwoBowie

El álbum contará con 11 canciones entre ellas ‘Oh! You Pretty Things’, ‘Starman’, ‘1984’, ‘Ashes to Ashes’, entre otros éxitos. Por otro lado, el álbum contará con fotografías inéditas de Bowie que se descartaron para el álbum recopilatorio de 1998. Una joya para melómanos y coleccionistas.







Aladdin Sane

El vinilo será plateado y reproducirá una versión remasterizada del álbum que Ken Scott produjo en 2013. Contará con los éxitos de ‘Watch That Man’, ‘Drive In Saturday’, ‘Panic In Detroit’, y ‘Time’.







Welcome to the Blackout

Este álbum conservará las grabaciones originales que hizo Bowie en 1978 con la ayuda de Tony Visconti y David Richards. Welcome to the Blackout incluirá fotos hechas por Sukita y Chris Walter, los primeros fotógrafos del británico.







Let’s Dance

La versión original tiene 7:37 minutos y contará con la mezcla de Nile Rodgers, arreglista de la canción en 1982. El lado B del disco tendrá la misma versión grabada en el Coliseo Pacific National (Vancouver, Canadá) en 1983.







Bowie Now

Tony Visconti remasterizó este álbum con 11 canciones como ‘Low’ y ‘Heroes’ entre otras. El vinilo será blanco y vendrá acompañado de fotografías inéditas.

Time / The Prettiest Star

El mini-LP tendrá las dos canciones con su grabación original producidas por Tony Visconti.







Live in Berlin

Será de color naranja y tendrá cuatro canciones grabadas en el Deutschland Halle el 16 de mayo de 1978 y cuatro nuevas canciones.







ISelect

‘Lady Grinning Soul’, ‘Teenage Wildlife’, ‘Fantastic Voyage’ y ‘Life on Mars?’ son algunas de las canciones que vendrán en este vinilo de color rojo. Vale la pena destacar la presencia de la versión en vivo de ‘Intro’ y ‘Hang on to Yourself’ y una versión inédita de ‘Time Will Crawl’ de 1987.







¿Con qué álbum le gustaría quedarse? Escríbanos en el recuadro de comentarios