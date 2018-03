Robert López es la primera persona en conseguir un doble EGOT

El EGOT, también conocido como la reunión de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony es una de las hazañas más inusuales de Hollywood. Sin embargo, Robert López, de 43 años, impuso un nuevo récord en lograr dos estatuillas de cada premiación con la pasada entrega de los Oscar con la canción ‘Remember me’ a Mejor Canción Original.

El término EGOT nació en 1962, cuando el compositor Richard Rodgers logró esta reunión de premios en los Emmy con el musical Winston Churchill: The Valiant Years, el Grammy en 1961 (The Sound of Music/’La novicia rebelde’); el Oscar 1946 (State Fair) y el Tony en 1959 (Flower Drum Song).

Desde entonces varios artistas han logrado este póker de premios como la actriz y bailarina Rita Moreno; la actriz Helen Reyes; el director, actor y guionista Mel Brooks.

Sin embargo, López no solo es la primera persona en conseguir un doble EGOT, sino también es la persona más jóven en la historia (38 años) en hacerlo y el más rápido con 10 años entre el primer y último premio.

Robert López es la primera persona de la historia en lograr dos EGOT tras su Óscar por 'Coco' https://t.co/OHQfRfhWUR pic.twitter.com/6HvoBV1rqf — Liliana Godoy (@lilianagodoy55) 6 de marzo de 2018

El neoyorquino, quien está casado con la compositora Kristen Anderson-López, tiene en su palmarés dos premios Tony por la composición de ‘Avenue Q’ (2004) y ‘Book of Mormon’ (2011); dos Emmy Daytime’ por la serie infantil ‘Wonder Pets’ (2006); tres Grammys a Mejor Álbum de un musical por ‘Book of Mormon’ (2011) y dos Oscar a Mejor Canción Original por ‘Let It Go’ de Frozen (2013) y ‘Remember Me’ de la galardonada Coco (2017).

